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Fed duyurdu ABD ekonomisi büyümeye devam ediyor

Fed duyurdu ABD ekonomisi büyümeye devam ediyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün açıklanan Bej Kitabı'nda (Beige Book), ABD'de istihdam piyasasının sıkı kalmaya devam ettiği, buna karşılık ekonomide ılımlı büyümenin de sürdüğü belirtildi.

ABD'deki 12 Fed bölgesinde şirketlerle yapılan temaslara dayalı olarak periyodik olarak açıklanan Bej Kitap raporu, Fed'de ekonomik faaliyetin Mart ve Nisan ayı başında ılımlı bir hızda büyüdüğünü ortaya koyarken, bazı bölgelerden "ekonomik büyümenin güçlendiği" bilgisi geldi.

Fed raporunda, bir önceki Bej kitap raporundan bu yana fiyatların ılımlı artış kaydettiği belirtilirken; gümrük vergileri, nakliye ücretleri ve artan ücretleri kilit faktörler olarak gösterildi.

Fed raporunda, tüketici harcamalarının karışık olduğu, ancak hem genel perakendeciler hem de otomobil satıcıları için satışların durgun olduğu vurgulandı. Rapora göre, hem vasıflı, hem de vasıfsız işçiler için çoğu bölgede ücretlerin ılımlı bir şekilde arttı.

Raporun hazırlanmasında görüşülen birçok işletme, imalat ve inşaat sektörleri başta olmak üzere, ama aynı zamanda teknik ve profesyonel rollerde de vasıflı işçi sıkıntısından da söz etti.

Rapora göre şirketler, sıkı istihdam piyasasına, ikramiye ve sosyal yardım paketlerini artırarak, ücretleri ılımlı şekilde artırarak karşılık verdiler.

ABD
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