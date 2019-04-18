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ABD'nin petrol stokları azaldı

ABD'nin petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1,4 milyon varil düşüş gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,4 milyon varil (yüzde 0,3) azalarak 455,2 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1,2 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 7 milyon varil artış kaydetmişti.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişiklik göstermedi ve 649,1 milyon varilde kaldı.


ABD'nin benzin stokları geçen hafta 1,2 milyon varil (yüzde 0,5) azalışla 228 milyon varile geriledi. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 2,1 milyon varil düşüş olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 7,7 milyon varil azalmıştı.

Petrol üretimi azaldı
ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla günlük ortalama 607 bin varil düşüşle 5,99 milyon varile gerilerken, ihracatı ise günlük ortalama 52 bin varil artışla 2,4 milyon varile yükseldi.

Ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 106 bin varil düşüş gösterdi. Üretim, ülkenin Alaska eyaletinde 6 bin varil, diğer eyaletlerde ise toplam 100 bin varil azaldı. Böylece 6-12 Nisan haftasında ABD'nin ham petrol üretimi yaklaşık günlük ortalama 12,1 milyon varil seviyesinde gerçekleşirken, son 64 haftada 15'inci kez düşüş göstermiş oldu. 

EIA'nın "Nisan 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,4 milyon varil, gelecek yıl ise 13,1 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

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