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Erkan Tan'dan çok tartışılacak bir "Ekrem İmamoğlu" yorumu daha!

Erkan Tan'dan çok tartışılacak bir "Ekrem İmamoğlu" yorumu daha!

Spiker Erkan Tan, mazbatasını alarak İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu için canlı yayında, "Ekrem İmamoğlu çalınmış oylarla mazbata sahibi oldu, şimdilik..." diye konuştu.

Daha önce "Ekremciğim sen başkan olmadın oğlum" sözleriyle büyük tepki toplayan A Haber spikeri Erkan Tan, yine çok konuşulacak sözlere imza attı.

"Çalınmış oylarla başkan oldu, şimdilik"

Erkan Tan sabah programında sunduğu haberlerin arasında Ekrem İmamoğlu ile ilgili yorumlarda bulundu. Tan, "Ekrem İmamoğlu çalınmış oylarla başkan oldu, şimdilik..." dedi.

"Daha başkan olmadın oğlum" demişti

Ekrem İmamoğlu'nun evrakta sahtecilik yaptığını öne süren Tan, "Aynı hareketi başka birisi yapsa. Mesela Ahmet Kaymaz gidip Anıtkabir'de İBB Başkanı diye imza atsa ne olur? Dolandırıcı olur. Ya adam evrakta sahtecilik yapıyor be, daha değilsin ki Ekremciğim sen, daha başkan olmadın oğlum" demişti.

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