Erkan Tan'dan çok tartışılacak bir "Ekrem İmamoğlu" yorumu daha!

Spiker Erkan Tan, mazbatasını alarak İBB Başkanı olan Ekrem İmamoğlu için canlı yayında, "Ekrem İmamoğlu çalınmış oylarla mazbata sahibi oldu, şimdilik..." diye konuştu.

Daha önce "Ekremciğim sen başkan olmadın oğlum" sözleriyle büyük tepki toplayan A Haber spikeri Erkan Tan, yine çok konuşulacak sözlere imza attı.

"Çalınmış oylarla başkan oldu, şimdilik"

Erkan Tan sabah programında sunduğu haberlerin arasında Ekrem İmamoğlu ile ilgili yorumlarda bulundu. Tan, "Ekrem İmamoğlu çalınmış oylarla başkan oldu, şimdilik..." dedi.