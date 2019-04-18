Binali Yıldırım mazbatayı alan Ekrem İmamoğlu için ne dedi?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım,

CHP'nin ve Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı olan ve seçimi önde tamamlayan Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu tarafından düzenlenen mazbatasını aldı. İmamoğlu, İBB binasında düzenlenen devir teslim töreniyle İstanbul'un önceki belediye başkanı Mevlüt Uysal'dan görevi ve belediye mührünü devralarak resmen İBB Başkanı oldu.

İmamoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasının ardından siyasilerden peş peşe açıklamalar gelddi. Onlardan birisi de İstanbul'daki rakibi Binali Yıldırım oldu.

Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım, sosyal medyada yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu'na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK'nındır."