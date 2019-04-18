HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Binali Yıldırım mazbatayı alan Ekrem İmamoğlu için ne dedi?

Binali Yıldırım mazbatayı alan Ekrem İmamoğlu için ne dedi?

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım,

CHP'nin ve Millet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı adayı olan ve seçimi önde tamamlayan Ekrem İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu tarafından düzenlenen mazbatasını aldı. İmamoğlu, İBB binasında düzenlenen devir teslim töreniyle İstanbul'un önceki belediye başkanı Mevlüt Uysal'dan görevi ve belediye mührünü devralarak resmen İBB Başkanı oldu.

İmamoğlu'nun başkanlık koltuğuna oturmasının ardından siyasilerden peş peşe açıklamalar gelddi. Onlardan birisi de İstanbul'daki rakibi Binali Yıldırım oldu. 

Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım, sosyal medyada yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu'na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK'nındır."

İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu yaparsa tarihe geçer! Fuat Uğur önerdi Sabırlı olun ve izlemeye başlayın!
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Saraçhane'de mazbata sonrası Ekrem İmamoğlu kalabalığı
Foto Galeri Saraçhane'de mazbata sonrası Ekrem İmamoğlu kalabalığı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
CNN Türk'ün Ekrem İmamoğlu fotomontaj skandalı! Yavaş'ın eşini unuttular
CNN Türk'ün Ekrem İmamoğlu fotomontaj skandalı! Yavaş'ın eşini unuttular
Cenk Tosun'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Cenk Tosun'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
Abdullah Gül’den yıllar sonra FETÖ itirafı! Erbakan'ın talimatıyla gittim
Abdullah Gül’den yıllar sonra FETÖ itirafı! Erbakan'ın talimatıyla gittim
Beşiktaşlı Caner Erkin'e sürpriz teklif!
Beşiktaşlı Caner Erkin'e sürpriz teklif!
Erkan Tan'dan çok tartışılacak bir "Ekrem İmamoğlu" yorumu daha!
Erkan Tan'dan çok tartışılacak bir "Ekrem İmamoğlu" yorumu daha!
Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya bomba İmamoğlu mesajı yine olay yarattı
Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya bomba İmamoğlu mesajı yine olay yarattı
ÖNCEKİ HABERLER
Cengiz Ünder'den Messi için çarpıcı sözler
Cengiz Ünder'den Messi için çarpıcı sözler
Emre Can: Türkiye neden olmasın?
Emre Can: Türkiye neden olmasın?
Çarpışma 18. bölüm fragmanı
Çarpışma 18. bölüm fragmanı
Baba ve oğul 9 yıl arayla aynı kaderi paylaştı
Baba ve oğul 9 yıl arayla aynı kaderi paylaştı
ABD'nin petrol stokları azaldı
ABD'nin petrol stokları azaldı
Avlu 38. bölüm 2. fragmanı
Avlu 38. bölüm 2. fragmanı
Dilek İmamoğlu kaç yaşında ne iş yapıyor aslen nereli?
Dilek İmamoğlu kaç yaşında ne iş yapıyor aslen nereli?
Özge Uzun kaç yaşında aslen nereli eşi Volkan Üst kimdir?
Özge Uzun kaç yaşında aslen nereli eşi Volkan Üst kimdir?
Yorumlar