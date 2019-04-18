Emre Can: Türkiye neden olmasın?

Emre Can, futbolculuk hayatının ilerleyen yıllarında Türkiye’de forma giyebileceğini açıkladı.

Juventus forması giyen Emre Can, kariyerinin ilerleyen dönemleriyle ilgili ‘Türkiye’ açıklamasında bulundu.



Kendisine ‘Türkiye’de oynamayı düşünür müsün?’ sorusu yöneltilen Türk asıllı Alman futbolcu buna “Neden olmasın? Bir gün belki olabilir. Yaşım biraz daha ilerlediğinde Türkiye kesinlikle bir seçenek olabilir” yanıtını verdi.

'Leverkusen benim için en iyi karardı'

Bayern Münih’te forma giydiği dönemle ilgili de açıklamada bulunan Emre “Münih’e gitmek benim için bir dönüm noktasıydı. Bayern’de çok güzel zamanlar geçirdim. Orada işler yolunda gitmiyordu diyemem. Aslında daha kontratım da vardı ve Bayern beni tutmak istiyordu. Ancak ben fazla forma şansı bulmamın mümkün olmayacağını düşündüm. Leverkusen benim için en iyi tercihti. Bu transfer benim için en iyi karardı” dedi.