HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

CNN Türk'ün Ekrem İmamoğlu fotomontaj skandalı! Yavaş'ın eşini unuttular

CNN Türk ekranlarında Mansur Yavaş'ın mazbatasını aldığı anların fotoğrafı montajlanarak, "İşte Ekrem İmamoğlu'nun mazbata aldığı anlar" diye canlı yayında verildi.

Türkiye'nin iddialı haber kanallarından CNN Türk gündeme fotomontaj skandalı ile oturdu. Ekrem İmamoğlu'nu montajlanmış bir fotoğrafla 'İmamoğlu görevi devraldı" diyerek verdiler. 

CNN Türk sunucusu o anlarda, "Ekrem İmamoğlu önce İl Seçim Kuruluna gitti orada bir izdiham vardı. Ekrem İmamoğlu göreve resmi olarak başladığını gösteren mazbatasını aldığı an ile ilgili bir fotoğrafı sizlerle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın eşini unutmuşlar

Montajlanan fotoğrafın orjinalinde Mansur Yavaş bulunuyordu. Yavaş'ın başı kesilip yerine Ekrem İmamoğlu eklenmişti. CNN Türk'ü ele veren ise photoshopla yapılan bu kurguda Mansur Yavaş'ın eşi oldu. Yavaş'ı kareden çıkarıp yerine İmamoğlu'nun monte eden CNN Türk, Yavaş'ın eşini unutmuştu. 



CNN Türk spikeri özür diledi
CNN Türk’ün yanlış fotoğrafı yayınlamasının ardından Ana Haber Spikeri Buket Güler sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Özür dileyen Güler, “Ana Haber’de Sayın İmamoğlu’nun mazbatasını aldığı fotoğrafı kullanmak istedik. Muhabirimizin ajans muhabirinden aldığı fotoğraf başka TV’ler gibi gerçek olduğu düşünülerek yayına verilmiştir. Bu hatadan dolayı özür dileriz” ifadelerini kullandı.

Twitterda TT olan CNN Türk'e bir çok kişiden tepki yağıyor. Sevilay Yılman da bunlardan biri oldu işte yazdıkları:

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdullah Gül’den yıllar sonra FETÖ itirafı! Erbakan'ın talimatıyla gittim
Abdullah Gül’den yıllar sonra FETÖ itirafı! Erbakan'ın talimatıyla gittim
Beşiktaşlı Caner Erkin'e sürpriz teklif!
Beşiktaşlı Caner Erkin'e sürpriz teklif!
Erkan Tan'dan çok tartışılacak bir "Ekrem İmamoğlu" yorumu daha!
Erkan Tan'dan çok tartışılacak bir "Ekrem İmamoğlu" yorumu daha!
Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya bomba İmamoğlu mesajı yine olay yarattı
Muharrem İnce'den İsmail Küçükkaya'ya bomba İmamoğlu mesajı yine olay yarattı
Fenerbahçe'den Kagawa bombası!
Fenerbahçe'den Kagawa bombası!
Vize ücretlerine zam geliyor tam 80 euro
Vize ücretlerine zam geliyor tam 80 euro
ÖNCEKİ HABERLER
Cengiz Ünder'den Messi için çarpıcı sözler
Cengiz Ünder'den Messi için çarpıcı sözler
Emre Can: Türkiye neden olmasın?
Emre Can: Türkiye neden olmasın?
Sen Anlat Karadeniz 49. bölüm fragmanı
Sen Anlat Karadeniz 49. bölüm fragmanı
Baba ve oğul 9 yıl arayla aynı kaderi paylaştı
Baba ve oğul 9 yıl arayla aynı kaderi paylaştı
ABD'nin petrol stokları azaldı
ABD'nin petrol stokları azaldı
Özge Uzun kaç yaşında aslen nereli eşi Volkan Üst kimdir?
Özge Uzun kaç yaşında aslen nereli eşi Volkan Üst kimdir?
Dilek İmamoğlu kaç yaşında ne iş yapıyor aslen nereli?
Dilek İmamoğlu kaç yaşında ne iş yapıyor aslen nereli?
Yarın kandil mi var 19 Nisan ne kandili var?
Yarın kandil mi var 19 Nisan ne kandili var?
Yorumlar 7 yorum