CNN Türk'ün Ekrem İmamoğlu fotomontaj skandalı! Yavaş'ın eşini unuttular

CNN Türk ekranlarında Mansur Yavaş'ın mazbatasını aldığı anların fotoğrafı montajlanarak, "İşte Ekrem İmamoğlu'nun mazbata aldığı anlar" diye canlı yayında verildi.

Türkiye'nin iddialı haber kanallarından CNN Türk gündeme fotomontaj skandalı ile oturdu. Ekrem İmamoğlu'nu montajlanmış bir fotoğrafla 'İmamoğlu görevi devraldı" diyerek verdiler.

CNN Türk sunucusu o anlarda, "Ekrem İmamoğlu önce İl Seçim Kuruluna gitti orada bir izdiham vardı. Ekrem İmamoğlu göreve resmi olarak başladığını gösteren mazbatasını aldığı an ile ilgili bir fotoğrafı sizlerle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'ın eşini unutmuşlar

Montajlanan fotoğrafın orjinalinde Mansur Yavaş bulunuyordu. Yavaş'ın başı kesilip yerine Ekrem İmamoğlu eklenmişti. CNN Türk'ü ele veren ise photoshopla yapılan bu kurguda Mansur Yavaş'ın eşi oldu. Yavaş'ı kareden çıkarıp yerine İmamoğlu'nun monte eden CNN Türk, Yavaş'ın eşini unutmuştu.





CNN Türk spikeri özür diledi

CNN Türk’ün yanlış fotoğrafı yayınlamasının ardından Ana Haber Spikeri Buket Güler sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Özür dileyen Güler, “Ana Haber’de Sayın İmamoğlu’nun mazbatasını aldığı fotoğrafı kullanmak istedik. Muhabirimizin ajans muhabirinden aldığı fotoğraf başka TV’ler gibi gerçek olduğu düşünülerek yayına verilmiştir. Bu hatadan dolayı özür dileriz” ifadelerini kullandı.

Twitterda TT olan CNN Türk'e bir çok kişiden tepki yağıyor. Sevilay Yılman da bunlardan biri oldu işte yazdıkları: