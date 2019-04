Cengiz Ünder'den Messi için çarpıcı sözler

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Seri A) ekibi Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselmelerine değinen Cengiz, Arjantinli yıldız Lionel Messi hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı.

"Ailemden ayrılmak zordu"

"Balıkesir'in Sındırgı adlı küçük bir bölgesinde doğdum. Her zaman büyük bir futbol aşığı oldum ve hep futbol oynadım. Futbol yolculuğum, 10 yaşındayken Bucaspor altyapısına çağrıldığımda, bulunduğum yerden çok uzak olan İzmir'de başladı. Başlangıçta, ailemden ayrı, evimden uzak yaşamak kolay değildi. Bir süre sonra kulüp başkanı, annemi bulunduğum yere getirdi. Babam, eski evimizde kaldı. Ben rahat bir çocuktum ve futboldan başka bir şeyi gözüm görmüyordu. 15 yaşına kadar Bucaspor altyapısında kaldım.

"Seyit Mehmet Özkan inanılmaz bir iş çıkardı"

"O dönem, çok sevdiğim bir dönemdi. İzmir şehrine çok bağlıyım. Ne zaman Türkiye'ye gitsem memleketime de İzmir'e de giderim çünkü İzmir, benim için ikinci bir ev. Bucaspor, Türkiye'nin en iyi altyapısına sahipti. Kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan inanılmaz bir iş çıkardı. Genç futbolculara onun kadar emek veren kimse yoktu. Bucaspor, kariyerimde büyük bir yere sahip. Yıllar boyunca birlikte çalıştığım tüm hocalarıma teşekkür etmeliyim. Şu anda Roma'daysam, bunda altyapı dönemimin payı çok büyük. Bucaspor başkanı Altınordu'yu satın aldı ve hemen hemen tüm genç oyuncuları Bucaspor'a getirdi. Başakşehir'e gitmeden önce Altınordu'da kendimi geliştirme fırsatım oldu."

"Eusebio Di Francesco'ya minnettarım"

Roma'daki ilk sezonuna dair neler anımsadığı sorulduğunda Cengiz, "İlk sezonun başlarında işler kolay değildi. Ancak ikinci yarıda iyi bir performans gösterecek yeteneğe sahip olduğumdan emindim. İlk golümü Verona'ya karşı atmıştım ve işler yalnızca benim için değil tüm takım için yoluna girmeye başlamıştı.İyi oynadık ve iyi bir sezon geçirdik. Tüm takım arkadaşlarıma ve bana çok yardımcı olan hocam Eusebio Di Francesco'ya minnettarım. Şampiyonlar Ligi mücadelemiz unutulmazdı."

"Kimse Messi'ye yaklaşamaz"

Çocukken hangi futbolcuya hayranlık duyduğu sorulduğunda Cengiz, Messi cevabını verdi. : "Dürüst olmak gerekirse ben hala bir çocuğum! Ben de herkes gibi Barcelona'yı izlerdim ve Messi hayranıydım.15 yaşına gelene kadar, futbolu bir çocuğun gözünden izledim. Sonrasında oyunun diğer özelliklerini anlamaya ve sevmeye başladım. Kendimi hep David Villa ve David Silva'ya yakın buldum. Messi, futbolda türünün tek örneği. Kimse ona yaklaşamaz."

"Tüm hocalarım gelişimim için çok önemliydi"

"Futbol oynamaya başladığım andan itibaren profesyonel bir futbolcu olacağıma dair hiç şüphem olmadı. Tek bir hedefim vardı ve profesyonel olmaktan başka bir şey düşünmedim. Buca'da futbolcu olmak için evinden ayrılan ilk genç bendim. Ancak profesyonel olmam yalnızca benim sayemde olmadı. Beni destekleyen herkese minnettarım. Tüm hocalarım, gelişimim açısından çok önemliydi. Onlar olmasaydı, şu an olduğum oyuncu olamazdım. Bana verdikleri her tavsiye için, onlara gerçekten minnettarım. Ancak ala gencim ve daha iyi bir oyuncu olmak için gelişmem gerektiğini biliyorum."

"Harika bir top göndermemiştim ama..."

2018'de Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Barcelona'yı eledikleri maçlar ilgili ise şunları söyledi : "Barcelona maçı, asla unutamayacağım bir maçtı ve kariyerimin en güzellerinden birisiydi. Düşündükçe hala tüylerim diken diken oluyor. Neredeyse her gün, o köşe vuruşunu izliyorum. Performansımı analiz etmek için sık sık seyrediyorum. Arada bir o köşe vuruşunu tekrarlayıp aynı duyguları yeniden yaşıyorum. Açıklaması zor bir şey. Harika bir top göndermemiştim ancak Kostas, gerçekten iyi iş çıkardı. Bütün alkışları o hak ediyor. Sonsuza kadar hafızamda yer decek bir maçtı.

"Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz"

Roma'nın bu sezonki gidişatı üzerine Cengiz, "Kağıt üzerinde kolay gibi görünen maçlarda puan kaybettik. Neden bilmiyorum, belki de odaklanma problemi yaşadık. Kazanmamız gereken maçlar var. Son 2 hafta boyunca, Ranieri ile gelişmeye başladık. Şimdi düşünmemiz gereken tek şey Inter'i yenmek. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz. Roma gibi bir takımın her zaman olması gereken yer orası. Bence başaracağız. İtalya'nın en iyilerinden biriyiz bu yüzden başarmamız lazım." dedi.

"Kim olduğumu gösterdim"

Yakın zamanda geçirdiği sakatlığın çok zor bir dönem olduğunu belirten Cengiz, sözlerine şöyle devam etti: "Buraya geldiğimden beri yaşadığım en zor dönemdi. Bir süre top oynayamadım ama şimdi iyiyim ve çok çalışıyorum. Geçen sene sezonun ikinci yarısında kim olduğumu gösterdim. Yeteneğime ve takıma inancım tam. Kalan tüm maçlarda oynamayı umuyorum."

"Fiziksel olarak gelişmem gerekiyor"

Cengiz'e İtalya'da neler öğrendiği ve kendi ile ilgili neleri geliştirildiği sorulduğunda, "İtalya'da iki önemli husus var: birincisi başlangıçta mücadele ettiğim fiziksel taraf. Ancak, gücüm ve zindeliğim üzerinde çok çalıştım. İtalya'da tüm takımların çok net bir oyun planı var. Buradaki sistemleri anlamaya başladım ve kendimi iyi hissediyorum. Hiçbir yerde İtalya'dakinden daha fazla taktik yok. Serie A'da oynamak zor ama adapte oldum. Fiziksel olarak gelişmem gerekiyor, orası kesin."açıklamasını yaptı.

''Her gün Alex'le yüzleşmek gerçekten çok zor''

Roma'da kendisini en zorlayan ismin Kolarov olduğunu söyledi: "Roma'da ilham aldığım çok isim var ama en başta Daniele De Rossi geliyor. Onunla çalışmak heyecan vericiydi. Teknik olarak Dzeko, El Shaarawy ve Perotti gibi harika oyuncular var. Her gün onlarla çalışmak bana çok yardımcı oluyor. Sağ kanatta oynadığımdan beri sık sık Kolarov ile karşı karşıya geliyorum. Bu beni geliştirmeye zorladı, çünkü her gün Alex'le yüzleşmek gerçekten çok zor."