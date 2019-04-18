HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun, Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtti.

İngiltere premier Lig ekiplerinden Everton'da forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun'un sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde. Yıldız futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe de var. 

Fenerbahçe'ye kapılarını kapattı
Başkan Ali Koç'un transferi için devreye girdiği belirtilen Cenk, konuyla ilgili İngiliz ekibiyle bir görüşme yaptı. Golcü oyuncu bu görüşmede, "Türkiye'den gelen teklifleri değerlendiriyorsanız sadece Beşiktaş olur" diyerek Fenerbahçe'ye kapılarını kapattı. 

Orman'ın hayalinde Cenk de var
Siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman ise hayalini kurduğu Burak Yılmaz- Cenk Tosun forvet hattı için yakın takipte. Forvet bölgesinde Burak Yılmaz, Cenk Tosun ve Güven Yalçın üçlüsüyle yeni sezon hedefi kuran Fikret Orman, bu transfer için nabız yokluyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İngilizler Fatih Terim'in hayalini yıktı
İngilizler Fatih Terim'in hayalini yıktı
Fikret Orman: Süleyman Seba gibi anılmak isterim
Fikret Orman: Süleyman Seba gibi anılmak isterim
Diyanet'ten 20 ilçeye müftü ataması
Diyanet'ten 20 ilçeye müftü ataması
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
Anadolu Efes, Barça'yı parçaladı
Anadolu Efes, Barça'yı parçaladı
Bakan Ziya Selçuk'tan 'bölgelere göre tatil' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'bölgelere göre tatil' açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Cengiz Ünder'den Messi için çarpıcı sözler
Cengiz Ünder'den Messi için çarpıcı sözler
Yarın kandil mi var 19 Nisan ne kandili var?
Yarın kandil mi var 19 Nisan ne kandili var?
Çarpışma 18. bölüm fragmanı
Çarpışma 18. bölüm fragmanı
Ağlayarak oyundan çıkan küçük futbolcu o anları anlattı
Ağlayarak oyundan çıkan küçük futbolcu o anları anlattı
Göztepe için şakası yok
Göztepe için şakası yok
Kıdem tazminatı reformu 2019 son durum nasıl hesaplanır?
Kıdem tazminatı reformu 2019 son durum nasıl hesaplanır?
Kılıçdaroğlu mazbata sonrası ilk kez konuştu
Kılıçdaroğlu mazbata sonrası ilk kez konuştu
23 Nisan'da noterler açık mı noter çalışma saatleri 2019
23 Nisan'da noterler açık mı noter çalışma saatleri 2019
Yorumlar