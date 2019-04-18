Cenk Tosun'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun, Türkiye'de sadece Beşiktaş'ta oynamak istediğini belirtti.

İngiltere premier Lig ekiplerinden Everton'da forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun'un sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde. Yıldız futbolcuyla ilgilenen kulüpler arasında Fenerbahçe de var.

Fenerbahçe'ye kapılarını kapattı

Başkan Ali Koç'un transferi için devreye girdiği belirtilen Cenk, konuyla ilgili İngiliz ekibiyle bir görüşme yaptı. Golcü oyuncu bu görüşmede, "Türkiye'den gelen teklifleri değerlendiriyorsanız sadece Beşiktaş olur" diyerek Fenerbahçe'ye kapılarını kapattı.

Orman'ın hayalinde Cenk de var

Siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman ise hayalini kurduğu Burak Yılmaz- Cenk Tosun forvet hattı için yakın takipte. Forvet bölgesinde Burak Yılmaz, Cenk Tosun ve Güven Yalçın üçlüsüyle yeni sezon hedefi kuran Fikret Orman, bu transfer için nabız yokluyor.