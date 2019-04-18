Fenerbahçe'de Skrtel'in yerine Subotic

Hırvat medyası, Fenerbahçe'de Skrtel’in yerine Saint-Etienne’de sözleşmesi bitecek Neven Subotic’in sarı-lacivertli takıma gideceğini yazdı.

Sezon sonunda mukavelesi bitecek 34 yaşındaki Martin Skrtel’le yapılan görüşmelerde sonuç alamayan Sarı-Lacivertliler, boşa çıkacak Subotic’i getirmek istiyor.

Akşam'da yer alan habere göre; 2018 kış döneminde Fransız ekibi Saint-Etienne’e 1.5 yıllık imza atan Sırp savunmacı Subotic, uzatmayı düşünmüyor. 34 yaşına gelen Skrtel’le hem yıl, hem de ücrette ortak noktada buluşamayan Fenerbahçe, önceliğini Subotic’e verdi.

Comolli yoğun mesai harcıyor

Hırvat basınındaki haberde, Fenerbahçe’nin Sportif Direktörü’nün uzun süredir oyuncuyla görüştüğü bilgisi yer alıyor. Sezon başındaki transferlerle sınıfta kalan Comolli, bu sezonda Yanal’ın da isteği doğrultusunda ‘Pişmiş’ oyunculara yöneldi. Neven Subotic için bonservis bedeli ödenmeyecek olması da Fenerbahçe için büyük avantaj. Sırp stoper, Dortmund’da oynadığı dönemde kaldırdığı kupalarla adından bir hayli söz ettirmişti.

Yarım sezon Köln'de oynadı

30 yaşında ve 1.92 boyunda olan Subotic, 2008’de girdiği Borussia Dortmund kapısından 2018’de ayrılmıştı. 10 yıllık Dortmund kariyerinde kaptanlığa kadar yükselen başarılı savunmacı, 2 Bundesliga şampiyonluğu, 2 kez Almanya Kupası, 2 kez de Almanya Süper Kupası zaferi yaşadı. Subotic, bu 10 yıllık süre içinde 6 ay Köln’de forma giymişti. Mukavelesi bitince de Saint-Etienne ile 1.5 yıllık mukavele imzalamıştı, şimdi Fenerbahçe yolunda.