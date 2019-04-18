Özge Uzun eşi Volkan Üst kaç yaşında ne iş yapıyor?

Güzel ve başarılı sunucu Özge Uzun kimdir, kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Özge Uzun aslen Ankaralı ve 1979 doğumlu yani 40 yaşında. Volkan Üst ile hayatını birleştiren Özge Uzun’un Dağhan ile Ömür Siva adında 2 çocuğu var.

Başarılı sunucu Özge Uzun kaç yaşında ve kiminle evli, eşi kim soruları merak konusu oldu. Son olarak eşinin yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle haberlere konu olan Özge Uzun, uzun yıllardır ekranlarda sunucu olarak yer alan bir isim. Peki, Özge Uzun kimdir? İşte, Özge Uzun hakkında merak edilen tüm detaylar...

Özge Uzun, 22 Ocak 1979 yılında Ankara’da doğdu. 1993 senesinde Radyo Vizyon’da çalışan Erhan Konuk sayesinde yayın hayatına girdi.

O dönemlerde TRT spikerlerinin yardımıyla sektöre ait bilgiler edindi. Kariyerine Alem Fm’de adım atan Özge Uzun, NTV kanalında seslendirme işine girdi. Bununla beraber Tv haberciliği eğitimini alan ünlü sunucu, habercilik sektörüne geçiş yaptı.

Uzun zaman NTV ekranlarında izleyicileriyle buluşan Özge Uzun, FOX Tv ve CNN Türk’te de spikerlik görevinde bulundu.

2012 senesinde Kanaltürk te sabah programı yapan başarılı sunucu, uzun zaman Tv8 ‘de Haftasonu sabah kuşağı programı olan Erken Baskı ’nın sunuculuğunu yaptı, 2015 yılının ilk günlerinde TRT Haber kanalına geçti. 2004 yılında Volkan Üst ile hayatını birleştiren Özge Uzun’un Dağhan ile Ömür Siva adında 2 çocuğu var.

2015'te eşi Volkan Üst'ten boşanan ancak yeniden barışan Özge Uzun, televizyon yapımcısı ve iletişim uzmanı Volkan Üst'le 2017'de ikinci kez dünya evine girdi. Volkan Üst, geçtiğimiz günlerde kalp krizi nedeniyle ölümden dönmüş, çift oldukça zor günler yaşamıştı.