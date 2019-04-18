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Semih İmamoğlu kaç yaşında Ekrem İmamoğlu'nun oğlu kimdir?

Semih İmamoğlu kaç yaşında Ekrem İmamoğlu'nun oğlu kimdir?

Seçimden günler sonra mazbatasını alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve ailesi merak konusu oldu. Aslen Trabzonlu olan Ekrem İmamoğlu 49 yaşında ve Semih İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu, Beren İmamoğlu adında 3 çocuğu var.

Mazbatasını alarak görevi teslim alan Ekrem İmamoğlu ailesi, özel hayatı ve biyografisi ile merak edilenler arasına girdi. Birçok vatandaşın seçim sürecinde adını duyduğu Ekrem İmamoğlu kısa sürede Türkiye'nin konuştuğu isimlerden biri oldu. Beylikdüzü Belediyesi'nde başarıları ile adından söz ettiren Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Peki kimdir bu Ekrem İmamoğlu, aslen nereli? Her koşulda yanında olan eşi Dilek İmamoğlu kimdir, ne iş yapar? Ekrem İmamoğlu'nun çocukları kimdir? 

Ekrem İmamoğlu aslen Trabzonlu ve 49 yaşında. Eşi Dilek İmamoğlu da aslen Trabzonlu ve 45 yaşında. Dilek İmamoğlu İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu. Ekrem İmamoğlu'nun Semih İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu, Beren İmamoğlu adında 3 çocuğu var.

EKREM İMAMOĞLU KİMDİR: Ekrem İmamoğlu 1 Ocak 1970 Trabzon, Akçaabat doğumlu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzü Spor Kulübü’nde yöneticilik yaptı.

 İmamoğlu ailesi 5 kişiden oluşuyor.

Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, seçim kampanyaları esnasında sık sık eşinin yanında oldu. Ekrem İmamoğlu'nun Semih İmamoğlu, Mehmet Selim İmamoğlu, Beren İmamoğlu adında 3 çocuğu var. 

DİLEK İMAMOĞLU KİMDİR: İstanbul Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu bir iş insanı ve eğitim hayatı hala devam ediyor...

Dilek İmamoğlu 1974 Trabzon doğumlu. Üniversiteden sonra ailesinin tekstil şirketinde finans işiyle uğraşmaya başlamış. Bu arada üstüne bir de Kamu Yönetimi bölümünü bitirmiş ve hala daha doktora yapıyor.

Eşi Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı süresince de sosyal sorumluluk projelerinde hep öncülük yapmış Dilek Hanım.

1995 yılında evlenen çift, o günden beri her konuda birbirlerine destek olmuşlar. 

MEHMET SELİM İMAMOĞLU KİMDİR: Selim'in İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyor. Ayrıca basketbolla ilgileniyor. Yeşilköy Anadolu Lisesi'nden de dereceyle mezun olmuş.

Ekrem İmamoğlu'nun ortanca oğlu Semih İmamoğlu ise 8. sınıfa gidiyor.

Evin en küçük ve tek kız çocuğu ise Beren İmamoğlu henüz 2. sınıfa gidiyor. 

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