İstanbulkart aylık 50 lira olacak! Ekrem İmamoğlu ilk bombayı patlattı

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, canlı yayında "Aylık öğrenci kartı 50 TL'ye inecek, ilk işimiz bu" açıklaması yaptı.

Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programına katıldı. Burada İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, mazbatayı alma sürecini ve sonrasında yaşananları anlattı.

Mazbata sonrasında çok yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını aktaran Ekrem İmamoğlu, "Allah korudu biraz sıkışma, çekişme ile mazbatamızı aldık" dedi.

Ekrem İmamoğlu, şunları anlattı:

"Cumhurbaşkan'ının beni tebrik etmesinden onur duyarım"

Erdoğan ile görüşeceğini söyleyen İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı'nın beni tebrik etmesinden onur duyarım" dedi. İmamoğlu ayrıca, "Ben mazbatamı aldım artık kişisel işlerin adamı değilim" ifadesini kullandı.

"Dedim yok, söz verdik önceden"

-Günün sonunda tabii orada büyük bir kitle toplandı. İnsanların oraya akarak gelmesi, her kesimden insan vardı. Otobüsten aşağı baktığımda sevgilerini, coşkularını, beklentilerini hissedebiliyorsunuz. Efes Pilsen'in (Anadolu Efes) maçına söz vermiştim. Dediler ne yapacağız? Dedim yok, söz verdik önceden. Efes Pilsen'e hayranlığım bir başkadır. Altyapıları, tarzı... Gittik çok güzel bir maç oldu.

Evde yaşanan özel anlar

"Sonra eve geçtik. Annem, babam geldi. Tabii kızım sitem etti. 'Bir oğlum burada, iki çocuğum evde' demiştim. 'Çocuklarıma söz veriyorum' demiştim. Eve girdim, ortanca oğlum hemen sarıldı, esprili bir çocuktur. O 7 yaşındaki kızım tabii, 'Bir oğlunuz yanınızda, iki çocuğunuz evde öyle mi?' dedi. Sırtını döndü. Aaa, çok dayanamadı tabii. Sarıldı sonra."

İşte başkan olarak ilk icraatı

Ekrem İmamoğlu canlı yayında ilk icraatını da açıkladı: İstanbulkart öğrenciler için aylık 50 TL oluyor. Aylık öğrenci akbili şu an 85 TL'den satılıyor.

"Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız sorusu?"

Sosyal medyadan gelen soruları, İmamoğlu'na aktaran Küçükkaya "İstanbul'da başarılı olursanız Cumhurbaşkanı adayı olabileceğinizi biliyor musunuz?" diye sordu. İmamoğlu, şu şekilde yanıt verdi:

İsmail bey şu an sadece İBB Başkanı olduğumu biliyorum. Siyasette her zaman arkadaşlarıma şunu söyledim, 'Siyaset bir meslek değil, siyaset bir görev ve siyasetteki kariyerinizi yol haritanızı kendiniz belirlemeye çalışırsanız kaybetmeye başlarsınız.