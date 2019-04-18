Ekrem İmamoğlu'na Anadolu Efes maçında büyük sevgi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra THY Euroleague Play-Off ilk karşılaşmasında Anadolu Efes ile Barcelona arasındaki maçı izlerken taraftarlar çiçeği burnundaki başkana sevgi gösterisinde bulundu.
Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off ilk karşılaşmasında sahasında oynadığı İspanyol ekibi Barcelona Lassa’yı 75-68'lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçerken müsabakayı izleyenler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı.
Mücadeleyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tribünden takip etti. Anadolu Efesli taraftarlar, mazbatasını aldıktan sonra müsabakayı izlemek için Sinan Erdem Spor Salonu'na gelen İmamoğlu'nun lehine tezahüratlarda bulundu.
İBB Başkanı İmamoğlu taraftarların sevgi gösterilerine tribünleri selamlayarak karşılık verdi.
Öte yandan müsabakayı A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman ve eski milli basketbolcu Mehmet Okur da tribünden izledi.