Ekrem İmamoğlu'na Anadolu Efes maçında büyük sevgi

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off ilk karşılaşmasında sahasında oynadığı İspanyol ekibi Barcelona Lassa’yı 75-68'lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçerken müsabakayı izleyenler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı.