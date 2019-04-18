Ekrem İmamoğlu'na Anadolu Efes maçında büyük sevgi

Ekrem İmamoğlu'na Anadolu Efes maçında büyük sevgi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra THY Euroleague Play-Off ilk karşılaşmasında Anadolu Efes ile Barcelona arasındaki maçı izlerken taraftarlar çiçeği burnundaki başkana sevgi gösterisinde bulundu.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ekrem İmamoğlu'na Anadolu Efes maçında büyük sevgi - Sayfa 1

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off ilk karşılaşmasında sahasında oynadığı İspanyol ekibi Barcelona Lassa’yı 75-68'lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçerken müsabakayı izleyenler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da vardı.

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Ekrem İmamoğlu'na Anadolu Efes maçında büyük sevgi - Sayfa 2

Mücadeleyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tribünden takip etti. Anadolu Efesli taraftarlar, mazbatasını aldıktan sonra müsabakayı izlemek için Sinan Erdem Spor Salonu'na gelen İmamoğlu'nun lehine tezahüratlarda bulundu. 

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Ekrem İmamoğlu'na Anadolu Efes maçında büyük sevgi - Sayfa 3

İBB Başkanı İmamoğlu taraftarların sevgi gösterilerine tribünleri selamlayarak karşılık verdi.

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Ekrem İmamoğlu'na Anadolu Efes maçında büyük sevgi - Sayfa 4

Öte yandan müsabakayı A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman ve eski milli basketbolcu Mehmet Okur da tribünden izledi.

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