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Erteleme süresi dolan Ayşe öğretmen, cezaevine girdi

Demirören Haber Ajansı
Erteleme süresi dolan Ayşe öğretmen, cezaevine girdi

DİYARBAKIR'dan üç yıl önce telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle yargılanıp, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve infazı iki kez 6 aylık sürelerle ertelenen öğretmen Ayşe Çelik, dün cezaevine koyuldu.

Öğretmen Ayşe Çelik, 2016 yılında telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çelik, 20 Nisan 2018'de 6 aylık kızı Deran ile birlikte cezaevine konulduktan sonra 4 Mayıs'ta tahliye edilerek infazı 6 ay süreyle iki kez ertelendi.


Ayşe Çelik, cezaevine girdi
Dün erteleme süresi dolduğu için adliyeye giden Ayşe Çelik, cezaevine girdi. Çelik'in cezaevi koşulları nedeniyle kızı Deran'ı annesine bıraktığı öğrenildi.

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