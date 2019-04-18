Erteleme süresi dolan Ayşe öğretmen, cezaevine girdi

DİYARBAKIR'dan üç yıl önce telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, 'terör örgütü propagandası yaptığı' gerekçesiyle yargılanıp, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve infazı iki kez 6 aylık sürelerle ertelenen öğretmen Ayşe Çelik, dün cezaevine koyuldu.

Öğretmen Ayşe Çelik, 2016 yılında telefonla katıldığı televizyon programındaki konuşmasında 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çelik, 20 Nisan 2018'de 6 aylık kızı Deran ile birlikte cezaevine konulduktan sonra 4 Mayıs'ta tahliye edilerek infazı 6 ay süreyle iki kez ertelendi.



Ayşe Çelik, cezaevine girdi

Dün erteleme süresi dolduğu için adliyeye giden Ayşe Çelik, cezaevine girdi. Çelik'in cezaevi koşulları nedeniyle kızı Deran'ı annesine bıraktığı öğrenildi.