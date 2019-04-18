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Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor

Demirören Haber Ajansı
Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyor

Ligde haftanın ilk maçında yarın Kasımpaşa ile Bursaspor karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'de 29. haftası yarın Kasımpaşa ile Bursaspor arasında oynanacak maçla başlayacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Kasımpaşa-Bursaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20 Nisan Cumartesi:

16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park)

16.00 Akhisarspor-Antalyaspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)

19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor (Türk Telekom)

21 Nisan Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor (Eryaman)

16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

22 Nisan Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Yeni 4 Eylül)

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