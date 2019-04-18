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Altın düşmeye başladı işte 18 Nisan altın fiyatları

Altın düşmeye başladı işte 18 Nisan altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 236,7 lira seviyesinde dengelendi. 

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,72 azalışla 235,1 liradan tamamladı. 


Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,68 primle 236,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 389 lira, Cumhuriyet altını 1.582 liradan satılmaya başlandı.

Saat 10:11'de gram ve çeyrek altın fiyatları

AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içi piyasalarda gram altının dolar kuruna bağlı hareket ettiğini ifade etti.  Memiş, gram altın fiyatında 234 liranın destek, 237 liranın ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

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