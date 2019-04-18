Sebebi bilinmeyen tartışma Eskişehir'de 2 arkadaşın ölümüne neden oldu

ESKİŞEHİR'de Cemal Kayalı ile arkadaşı Kenan Metin, bilinmeyen bir sebepten ötürü ortaya çıkan tartışmada sonucu birbirlerini bıçaklayarak öldürdü.

Eskişehir'de dün gece saatlerinde meydana gelen olay kan dondurdu. Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi'ne bağlı Şirintepe Mahallesi Candaş Sokak'ta yaşayan ve bir süredir işsiz olan Cemal Kayalı'nın (46) tek katlı evine arkadaşı Kenan Metin (37) geldi.

Bir süre sonra iki arkadaş arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı. Tartışmanın zamanla kavgaya dönüşmesiyle iki arkadaş birbirini bıçakladı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen polisler Kenan Metin ve Cemal Kayalı'nın hayatını kaybettiğini belirtti.

Kayalı ve Metin'in cesetleri otopsi işlemleri için polis ve savcılık incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.