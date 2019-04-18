Pervin Buldan'dan Ekrem İmamoğlu'na Kars teklifi

Ekrem İmamoğlu dün mazbatasını alarak göreve başladı. İmamoğlu'na tebrik mesajları yağdı. HDP'den de tebrik gelirken HDP'li Pervin Buldan İmamoğlu'na bir de teklifte bulundu.

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından CHP'nin ısrarla ittifak yaptığını reddettiği HDP'den tebrikler peş peşe gitti. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise İmamoğlu'na 'Kardeş belediye' teklifinde bulundu.

HDP, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "AKP'nin halk iradesini gasp etmeye yönelik 17 gündür sürdürdüğü hukuksuzluğun bir kısmı son buldu. İstanbul hakkı olanı aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyoruz. Ülkenin her yerinde sürdürdüğümüz demokrasi ve hukuk mücadelesini er ya da geç kazanacağız" ifadelerini kullandı

AKP’nin halk iradesini gasp etmeye yönelik 17 gündür sürdürdüğü hukuksuzluğun bir kısmı son buldu. İstanbul hakkı olanı aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyoruz. Ülkenin her yerinde sürdürdüğümüz demokrasi ve hukuk mücadelesini er ya da geç kazanacağız. pic.twitter.com/W6eklxsXvX — HDP (@HDPgenelmerkezi) 17 Nisan 2019



Pervin Buldan'dan Kars teklifi

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na üstün başarılar dilerim. İstanbul'a kardeş belediye olarak en iyi Kars Belediyesi yakışır. Biz de Kars'ı ilk defa aldık..!" şeklinde paylaşım yaptı.