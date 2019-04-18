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Fenerbahçe'de Josef de Souza sürprizi

Fenerbahçe'de Josef de Souza sürprizi

Sezon başında Fenerbahçe'den Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Sezon başında Fenerbahçe'den 12 milyon euro'ya Suudi Arabistan takımı Al Ahli'ye transfer olan Brezilyalı futbolcu Josef De Souza için sürpriz bir gelişme yaşandı. Al Ahli kulübünün Josef'in bonservis taksitlerini ödemekte zorlandığı ve yaşanan gecikme nedeniyle Fenerbahçe'nin gecikme nedeniyle FIFA'ya gittiği kaydedildi.

Arap basında Al Jazira'nın haberine göre, Al Ahli kulübü Breziyalı futbolcunun sözleşmesini sonlandırmak zorunda kalabilir.

Fenerbahçe'ye geri dönebilir
Suudi Arabistan ekibinin hala sarı lacivertli ekibe ödemediği transfer taksitleri olduğu belirtilirken, birkaç gün içinde sorunun çözülmemesi halinde Josef de Souza'nın sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri döneceği öne sürüldü.

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