Kuzey Kore Lideri Kim'den taktik güdümlü silah denemesi!

Kuzey Kore, Kim Jong Un'un denetiminde yeni nesil "taktik güdümlü silah sistemi" denediğini açıkladı.

Kuzey Kore devlet haber ajansı KCNA, Kim Jong Un'un da taktik silahın test edilmesini denetlediği belitti. Bu, Kim’in Şubat ayında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de Donald Trump ile yaptığı zirveden bu yana Kuzey Kore'nin ilk denemesi oldu.

Kısa menzilli bir silah

KCNA, silahın özellikleri hakkında açıklama yapmazken Güney Kore haber ajansı Yonhap ise silahın kısa menzilli bir silah olduğunu öne sürdü.

Öte yandan, dün ABD Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, uydu fotoğraflarından Kuzey Kore’deki Yongbyon nükleer tesislerinde hareketlilik olduğunu tespit ettiğini duyurmuştu.

Zirveden kalıcı sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk olarak 12 Haziran 2018'de Singapur’da düzenlenen zirvede bir araya gelmiş ve Kore yarımadasının nükleerden arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı. İkili arasında daha sonra 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir zirve daha gerçekleşmiş ve zirveden kalıcı bir sonuç çıkmamıştı.

Nükleer tesisinde hareketlilik

ABD Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi, uydu fotoğraflarından Kuzey Kore'deki Yongbyon nükleer tesislerinde hareketlilik olduğunu tespit ettiğini duyurmuştu.

12 Nisan tarihinde çekilen uydu fotoğraflarında uranyum kuvvetlendirme kısmında ve radyokimya laboratuvarı yakınlarında 5 vagonun görüldüğü belirtilen açıklamada, "Önceden bu spesifik vagonlar radyoaktif materyallerin taşınması ya da yeniden işleme çalışmaları ile ilişkili olarak ortaya çıkardı" ifadelerine yer verilmişti.