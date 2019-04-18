AB Raportörü Kati Piri'den Ekrem İmamoğlu açıklaması
Ekrem İmamoğlu'nun dün mazbatasını almasının ardından ilk tebrik mesajlarından biri AB'den geldi.
Ekrem İmamoğlu'nun dün mazbatasını almasının ardından ilk tebrik mesajlarından biri AB'den geldi.
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye raportörü Kati Piri, sosyal medya hesabı Twitter'dan Ekrem İmamoğlu'nu kutladı. Piri, Ekrem İmamoğlu'nun Twitter hesabını etiketleyerek "Tebrikler sayın başkan" yazdı.
Congratulations Mr. Mayor @ekrem_imamoglu 🎉— Kati Piri (@KatiPiri) 17 Nisan 2019
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