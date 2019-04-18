HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

Diyarbakır'daki lüks makam banyosu olay olmuştu! Cumali Atilla açıklama yaptı

Diyarbakır'daki lüks makam banyosu olay olmuştu! Cumali Atilla açıklama yaptı

DİYARBAKIR Belediyesi'ndeki lüks banyo ve tuvaletin maliyetinin 2 milyon 127 bin lira olduğu ortaya çıkarken Cumali Atilla'dan açıklama geldi.

Ankara Etimesgut Kaymakamlığı görevinden, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 1 Kasım 2016'da kayyım olarak atanan Cumali Atilla'nın belediyedeki makam odasının görüntüleri çok tartışıldı. Ancak asıl gündem olan özel banyo ve tuvalet oldu. 

Sosyal medyada gündeme oturan lüks banyo ve makam odasıyla ilgili Cumali Atilla'dan açıklama geldi. Son seçimde de AK Parti'den aday olan Atilla şunları söyledi:

-"Belediye binası 30 senelik, bakımsız durumdaydı. Binada ve odalarda yenileme yapıldı. Banyo zaten vardı ve biz sadece duş yaptırıp yeniledik. Banyodaki kaplama mermer değil, fayans. Tüm işleri ihale açarak yaptık"

Ne kadar harcandı?

Diyarbakır belediye binasındaki yenilemeler için 2 milyon 127 bin 725 lira harcandığı öğrenildi. Bu harcamanın içinde yeni alınan mobilyalar da bulunuyor.  Kayyım Cumalli Atilla döneminde tefrişat ve mobilya ile malzeme alımı için 4 ayrı ihale düzenlendi.


İhaleler şöyle:

1. İhale : Başkanın makam katında kullanılmak üzere 2 Mayıs 2018'de 745 bin 806 liraya mobilya alındı.
2. ihale : 2 Kasım 2018'de Başkanlık Özel Kaleminde kullanılmak üzere 838 bin 474 liraya 36 ayrı kalem mobilya alındı.
3. ihale : 21 Aralık 2018'deki ihaleyle belediyeye 210 bin 571 liraya 37 kalem mobilya ve diğer malzemeler alındı.
4. ihale : 20 Şubat 2019'da yapılan ihaleyle 332 bin 874 liraya 21 kalem mobilya alındı.

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li Levent Gök'ten garip iddia ithal soğan pişmiyor
CHP'li Levent Gök'ten garip iddia ithal soğan pişmiyor
Inter'den Fenerbahçe'ye Eljif Elmas teklifi
Inter'den Fenerbahçe'ye Eljif Elmas teklifi
Uzay istasyonunda tarihe geçecek! Astronot rekoru kırılıyor
Uzay istasyonunda tarihe geçecek! Astronot rekoru kırılıyor
AB Raportörü Kati Piri'den Ekrem İmamoğlu açıklaması
AB Raportörü Kati Piri'den Ekrem İmamoğlu açıklaması
Erteleme süresi dolan Ayşe öğretmen, cezaevine girdi
Erteleme süresi dolan Ayşe öğretmen, cezaevine girdi
Kuzey Kore Lideri Kim'den taktik güdümlü silah denemesi!
Kuzey Kore Lideri Kim'den taktik güdümlü silah denemesi!
ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Kushner'den çarpıcı Türkiye yorumu
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Kushner'den çarpıcı Türkiye yorumu
Emirkan kaç yaşında aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Emirkan kaç yaşında aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Payitaht Abdülhamid 83. bölüm 2. fragmanı
Payitaht Abdülhamid 83. bölüm 2. fragmanı
Göz altı morlukları nasıl geçer işte tek seanslık tedavisi
Göz altı morlukları nasıl geçer işte tek seanslık tedavisi
22 Nisan tatil mi okullar tatil mi MEB güncel açıklaması
22 Nisan tatil mi okullar tatil mi MEB güncel açıklaması
Genel af haberleri Meclis'te çıkacak mı yeni haber
Genel af haberleri Meclis'te çıkacak mı yeni haber
Sebebi bilinmeyen tartışma Eskişehir'de 2 arkadaşın ölümüne neden oldu
Sebebi bilinmeyen tartışma Eskişehir'de 2 arkadaşın ölümüne neden oldu
Jet Sosyete yeni sezon 22. bölüm 2. fragmanı
Jet Sosyete yeni sezon 22. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar