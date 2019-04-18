Diyarbakır'daki lüks makam banyosu olay olmuştu! Cumali Atilla açıklama yaptı

DİYARBAKIR Belediyesi'ndeki lüks banyo ve tuvaletin maliyetinin 2 milyon 127 bin lira olduğu ortaya çıkarken Cumali Atilla'dan açıklama geldi.

Ankara Etimesgut Kaymakamlığı görevinden, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 1 Kasım 2016'da kayyım olarak atanan Cumali Atilla'nın belediyedeki makam odasının görüntüleri çok tartışıldı. Ancak asıl gündem olan özel banyo ve tuvalet oldu.

Sosyal medyada gündeme oturan lüks banyo ve makam odasıyla ilgili Cumali Atilla'dan açıklama geldi. Son seçimde de AK Parti'den aday olan Atilla şunları söyledi:

-"Belediye binası 30 senelik, bakımsız durumdaydı. Binada ve odalarda yenileme yapıldı. Banyo zaten vardı ve biz sadece duş yaptırıp yeniledik. Banyodaki kaplama mermer değil, fayans. Tüm işleri ihale açarak yaptık"

Ne kadar harcandı?



Diyarbakır belediye binasındaki yenilemeler için 2 milyon 127 bin 725 lira harcandığı öğrenildi. Bu harcamanın içinde yeni alınan mobilyalar da bulunuyor. Kayyım Cumalli Atilla döneminde tefrişat ve mobilya ile malzeme alımı için 4 ayrı ihale düzenlendi.



İhaleler şöyle:

1. İhale : Başkanın makam katında kullanılmak üzere 2 Mayıs 2018'de 745 bin 806 liraya mobilya alındı.

2. ihale : 2 Kasım 2018'de Başkanlık Özel Kaleminde kullanılmak üzere 838 bin 474 liraya 36 ayrı kalem mobilya alındı.

3. ihale : 21 Aralık 2018'deki ihaleyle belediyeye 210 bin 571 liraya 37 kalem mobilya ve diğer malzemeler alındı.

4. ihale : 20 Şubat 2019'da yapılan ihaleyle 332 bin 874 liraya 21 kalem mobilya alındı.