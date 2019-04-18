Mazbata tartışması bitti ancak süreç bitmedi! YSK, İstanbul seçimlerini iptal edebilir mi?

Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu artık resmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Şimdi gözler AK Parti'nin dilekçe verdiği YSK'da. Peki bundan sonra ne olacak? Olası bir seçim iptali halinde neler yaşanacak?

AK Parti'nin, Maltepe'deki seçim tutanaklarına yönelik itirazı İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından değerlendirilerek reddedilmişti.

Ancak AK Parti 16 Nisan tarihinde 44 sayfalık dilekçeyle İstanbul il geneli için YSK'ya olağanüstü itirazda bulundu. İstanbul İl Seçim Kurulu bu itirazın ertesi günü Ekrem İmamoğlu'na mazbata vermesine rağmen YSK'nın İstanbul'daki yerel seçimleri iptal etmesi ve yeniden yapılmasına karar verme hakkı bulunuyor.

"Son söz YSK'nındır"

Öte yandan AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir adayı Binali Yıldırım, İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından Twitter'dan yayınladığı mesajında demokratik sürecin işlediğine vurgu yaptı. AK Parti'nin hukuki haklarını kullanmaya devam ettiğini belirten Yıldırım, YSK'nın son kararı vereceğinin altını çizdi.

İstanbul seçiminde süreç işlemiş, İl Seçim Kurulu mazbatayı Sayın İmamoğlu’na vermiştir. Kararın hayır getirmesini temenni ediyorum. Demokrasi ve hukuk işlemiş; körüklenen gerilimin gereksizliği görülmüştür. Partimiz hukuki haklarını kullanmaya devam ediyor. Son söz YSK’nındır. — Binali Yıldırım (@BY) 17 Nisan 2019

AK Parti'den 4 maddede itiraz

-AK Partili yetkililerin itiraz dilekçesinde 4 ana iddia bulunuyor. AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamasına göre 5 binden fazla döküm cetvelinde mühür, 694 tanesinde imza, 214 tanesinde ise hiçbir yazı bulunmuyor.

-İtirazın ikinci ana maddesiyse kısıtlı seçmenler. AK Parti seçmen listelerinde asker, ölü, hükümlü ve madde ya da alkol bağımlılığı, akıl hastalığı gibi nedenlerle vesayet altında olmasından dolayı kısıtlı seçmen olarak nitelendirilen bir seçim bölgesinde oy kullanamayacak olanlarla ilgili de usulsüzlükler yapıldığını öne sürüyor.

-Üçüncü büyük iddiaysa AK Parti'nin kayıp oy olarak nitelendirdiği oy kullanan seçmen ile oy pusulası sayısı arasında "ciddi farklar" bulunması.

-Sandık kurul başkanlarının kamu görevlileri arasından seçileceği yönünde açık hüküm bulunmasına rağmen 62 bin sandık başkanı ve memur üyenin yaklaşık 19 bininin, kamu görevlisi olmadığının tespiti de dördüncü iddia olarak yer alıyor.

YSK, şimdiye kadar hangi seçimleri iptal etti?

YSK, son seçimde şu ana kadar kısıtlı seçmenin oy kullanması ve bu sayının sonuca etkili olması nedeniyle 3 ilçede yeniden seçim kararı aldı. Artvin'in Yusufeli, Denizli'nin Honaz ve Kırıkkale'nin Keskin ilçelerinde 2 Haziran'da yeniden seçim yapılacak.

Siyasi partilere tanınan olağanüstü itiraz hakkı, 26 Nisan 1961'de kabul edilen ve 2 Mayıs 1961 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Türk siyasi hayatına girdi.

298 sayılı Kanun'un 130. maddesi, "birleştirme tutanaklarının düzenlenmesinden sonra 7 gün içinde seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle itiraz edilebileceğini" hükme bağlıyor.

Daha önceki seçimlerde de itirazlar üzerine seçimin yenilenmesi kararları alınmıştı. YSK, 2014'teki yerel seçimlerde aralarında Yalova ve Ağrı'nın da olduğu 13 yerde seçimin yenilenmesine karar vermişti.

YSK, 2009'daki yerel seçimlerin ardından, çeşitli nedenlerle 30 belediye başkanlığı ile 11 beldede belediye meclisi üyeliğine ilişkin seçimlerin yenilenmesini kararlaştırmıştı.