CHP'li Levent Gök'ten garip iddia ithal soğan pişmiyor

Başta patates ve soğan fiyatlarının yükselmesi üzerine hükümet bu ürünlerde ithalata sıfır gümrük vergisi getirdi. Ancak CHP'li vekilin iddiasına göre soğanlar pişmiyor ve vatandaş memnun değil.

İddiaya göre vatandaşlar ithal soğan ve patatese dair CHP Milletvekili Levent Gök'e şikayette bulundular. Gök ise bu şikayetler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı’na soru önergesi sundu. Önergede 2018’de Suriye’den ithal edilen 4 bin ton patatesin gümrükte herhangi bir analize tabi tutulmadığını dile getiren Gök, “Mısır’dan ithal edilen kuru soğanın çürük çıkması ve pişmemesi sebebiyle yurttaşlarımızın şikâyetleri devam etmektedir” dedi.

Soru önergesinde Gök, “Suriye’den ithal edilen patateslere 509 bin 176 dolar ödenirken, aynı dönemde ithal edilen 70 bin dolar değerindeki soğanın da gerekli incelemeler yapılmadan iç piyasada satışa sunulduğu düşünülmektedir” diyerek Bakanlığa aşağıdaki soruları sordu:

-Patates ve soğan ithalatına ilişkin analiz mevzuatları geçtiğimiz yıl neden oluşturulmamıştır?

-2019 yılında oluşturulan analiz mevzuatlarına rağmen Mısır’dan ithal edilen kuru soğanların çürük çıkmasının ve pişmemesinin sebepleri nelerdir?