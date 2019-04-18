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ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Kushner'den çarpıcı Türkiye yorumu

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Kushner'den çarpıcı Türkiye yorumu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, ABD'nin Türkiye'nin potansiyelini değerlendiremediği belirterek, "Daha fazla işbirliği" mesajı verdi.

Trump'ın damadı ve kıdemli danışmanı Jared Kushner, ABD - Türkiye ilişkileriyle ilgili konuştu. 

Kushner'in, Türkiye - ABD İş Konseyi (TAİK) ile Amerikan Türk Konseyi (ATC) tarafından Washington'da düzenlenen konferansın kapanışında yaptığı konuşma dikkat çeken ifadeler yer aldı.

'Şaşırıyorum'

Trump'ın projelerini anlatan ve bundan sonra iki ülke ilişkilerinin potansiyelini daha fazla ortaya çıkarmak için çalışacaklarını söyleyen Kushner, "İki ülke arasındaki potansiyelin şimdiye kadar realize edilmemesine şaşırıyorum.

Türkiye'nin potansiyelini bugüne kadar değerlendiremedik. Farklı sektörlerde yeni yollar yeni işbirlikleri bulmak bizim işimiz olmalı. Bundan sonra bu potansiyelden faydalanmak için daha fazla işbirliği yapalım" dedi.

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