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Dikkat çeken İBB kararı! Ekrem İmamoğlu gelir gelmez kapatıldı

Dikkat çeken İBB kararı! Ekrem İmamoğlu gelir gelmez kapatıldı

Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlaması sonrası İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ne ait bazı sosyal medya hesapları kapatıldı.

181 bin kullanıcının takip ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler hesabı olan 'ibbPR' kapatıldı. Kapatılmanın Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı görevi için mazbatasının ardından olması dikkat çekti. Konuyla ilgili sosyal medyada çok sayıda mesaj paylaşıldı

Twitter üzerinden hesaba girmeye çalışan kullanıcılar, "Üzgünüz, böyle bir sayfa yok! Aşağıdaki arama kutusunu kullanarak Twitter'da arama yapabilir veya ana sayfaya dönebilirsin." uyarısıyla karşılaştı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, İBB Halkla İlişkiler Facebook hesabında ise paylaşımlara devam ediliyor.

Facebook hesabında, en son şu paylaşım yapıldı:

"Günaydın İstanbul!

Taze Çay,
Çıtır Simit,
Deniz Kokusu,
Vapur Kornası,
Kız Kulesinin Işıldaması...

İstanbul’u betimleyen her şey sizinle daha güzel."

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