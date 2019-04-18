Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu mazbata sonrası ilk kez konuştu
Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın başörtüsüne yönelik çirkin saldırılar sonrası yaptığı açıklamalarla büyük bir takdir toplayan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu başkan eşi olarak ilk konuştu.
Dün YSK’nın daveti sonrası Ekrem İmamoğlu bütün 81 milyonun huzurunda mazbatasını alarak göreve başladı. Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın başörtüsüne yönelik çirkin saldırılar sonrası yaptığı açıklamalarla büyük bir takdir toplayan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu başkan eşi olarak ilk konuştu.
ODATV yazarı Ayşe Baykal’In sorularını yanıtlayan İmamoğlu aile hayatını, çocuklarını, seçim sürecinde yaşadıklarını anlattı. İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun çok sabırlı, özverili, ailesine karşı sorumluluk duygusu yüksek, şefkatli ve merhametli bir insan olduğunu, bundan sonra da Beylikdüzü’nde oturacaklarını ve dua okutacağını söyledi.
Dua okutacağım
İmamoğlu mazbatayı aldığımızda ilk şunu yapacağım” gibi bir adağınız var mıydı sorusuna; Öyle bir adağım yok ama dua okutacağım. İnsanlar aylardır bizim için dua ediyorlar çünkü'' cevabını verdi.
Zaman zaman trip atarım ama...
İmamoğlu'nun sorun çözme noktasında hassas olduğunu belirten İmamoğlu Trip atar mısınız sorusuna ise; ''Zaman zaman. Bizim aramızda daha çok eleştiri hukuku vardır. Ama yapıcı eleştiri... Çocuklarımızı da öyle yetiştirdik'' yanıtını verdi. İmamaoğlu'nun açıklamaları şöyle: