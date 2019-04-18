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Ekrem İmamoğlu İsmail Küçükkaya'nın programında söyledi TT listesine girdi

Ekrem İmamoğlu İsmail Küçükkaya'nın programında söyledi TT listesine girdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği ilk gün konuk olduğu İsmail Küçükkaya'nın programında Anadolu Efes yerine 'Efes Pilsen' deyince sosyal medyada TT listesine girdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Efes Pilsen açıklaması sosyal medyada tartışma konusu oldu.  İmamoğlu, göreve geldiği günün sabahında FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın "Çalar Saat" programına konuk oldu. 

Anadolu Efes'in dün akşam Barcelona ile oynadığı Eurolig maçına giden İmamoğlu, bu karşılaşmayı anlatırken, "Efes Pilsen'in maçına söz vermiştim. Dediler ne yapacağız? Dedim yok, söz verdik önceden. Efes Pilsen'e hayranlığım bir başkadır." ifadelerine yer verdi. 

İmamoğlu'nun renkli Sinan Erdem görüntüleri ile Efes Pilsen sözleri Twitter'da çok sayıda yorum aldı. Efes pilsen etiketi TT listesine girdi. Kimi kullanıcılar bira ve alkolü çağrıştıracağı iddiasıyla İmamoğlu'na tepki gösterdiler. Kimi kullanıcılar da İmamoğlu'na 9 yıl öncesine kadar bilinen ismini söylediği için destek çıkarak, sözlerin alkole bağlanmasını eleştirdi.

Alkollü içeceklerin markalarının spor kulüplerine verilmesi yasaklanmıştı

Bilindiği üzere 2011 yılında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (TAPDK) alkollü içecek markalarının spor kulüplerine isim vermesini yasaklayan kararı sonrasında yeni isim arayışına giren Efes Pilsen kulübü, "Anadolu Efes" isminde karar kılmıştı.

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