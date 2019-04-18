İmamoğlu'na mazbata verildi! CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar...

Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmesine ilişkin konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'na YSK mazbatasını verdi. İmamoğlu, Dün İBB'de gerçekleşen mazbata töreninin ardından büyük kalabalık bir kitleye "16 milyonun başkanı olacağım" açıklaması yaptı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu mazbata sonrası yaptığı konuşmada, "Hatalarımızı masaya yatırmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Kampanya boyunca olumlu bir dil kullanmaya özen gösterdik" sözlerini kullanan Kılıçdaroğlu, "Başarıyı biz bütün kente yaymak istiyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak"

Partizanlık değil liyakat esas olacak. Belediyelerimizde asgari ücret 2 bin 200 lira olacak.

"Bursa içimde bir yaradır"

-Yerel seçimlerdeki bu başarı salt CHP'lilerin başarısı değildir. O kente yaşayan bütün yurttaşların ortak başarısıdır. Bursa içimde bir yaradır. Bursa’nın da Nilüfer Belediye başkanı tarafındna yönetilmesi gerekiyordu. Zonguldak ve Giresun’da da adaylarımız kazanamadı. Bir kabahat eksiklik varsa bizim eksikliğimizdir.

"Başarıda Millet İttifakı'nın rolü büyük"

-Başarıda Millet İttifakı'nın büyük rolü oldu. Asıl görevimiz bundan sonra başlıyor. Belediye başkanlarımız artık herkesin belediye başkanıdır bir partinin değil.

"Türkiye'nin gerçek gündemine dönmesi gerekiyor"

-Ekonomide ciddi bir kriz yaşıyoruz. Reel sektör krizi. İşsiz sayımız geniş tanımıyla 8 milyonu aştı. Son 1 yılda işsiz sayısı 1 milyon 700 bini aştı. Genç işsizlik çok yüksek. Enflasyon patladı. Mutfaklarda yangın var. Türkiye'nin gerçek gündemine dönmesi gerekiyor. Ekonomiye dönmesi gerekiyor. Biz bu krizden nasıl çıkarız siyasetin düşünmesi gereken temel konu budur. Ekonomik ve sosyal konsey 10 yıldır toplanmıyor. 3 ayda bir toplanmalı.

Seçimi kazanan KHK'lı başkanlara mazbata verilmemesi

-Buradan YSK'nın değerli üyelerine seslenmek isterim. Bunların seçime girmelerine siz izin verdiniz. Bunlar savcılıktan iyi hal kağıdı aldı. Bunlar il seçim kurulları, ilçe seçim kurulları tarafından kabul edildi. Bir kısmı seçimi kazandı, bir kısmı kazanmadı. Seçimi kazananlara sizin mazbatayı teslim etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde büyük bir demokrasi ayıbına imza atmış oluruz. Ya hiç seçime girmeyeceklerdi, izin vermeyeceklerdi. Ama izin verdiğiniz kişinin seçimi kazandıktan sonra 'Sen seçimi kazandın ama KHK ile görevine son verilmişti, ben size mazbatayı vermem' demek doğru değildir.

-Dış politikada ciddi sorunlar yaşıyoruz.