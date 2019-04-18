Sözcü davasında son dakika Emin Çölaşan'a 10 yıl hapis

Sözcü gazetesi davasına son dakika gelişme yaşandı. Savcı, Necati Doğru ve Emin Çölaşan için 10 yıla kadar hapis istedi.

Sözcü gazetesi sahibi ve yazarları hakkındaki davaya sunulan savcılık mütalaasında, sanık Burak Akbay yönünden dosyanın ayrılması, diğer 8 sanık hakkında ise ''silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Yurt dışında bulunan Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin işlemlerin başlanılmasına karar verildi.

Sözcü davası ilk olarak 19 Mayıs 2017 günü yapılan operasyonla başladı. Sözcü çalışanları Gökmen Ulu ve Mediha Olgun tutuklandı. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ise Ulu ve Olgun serbest bırakıldı. Daha sonra Sözcü yazarlarının da bulunduğu ikinci bir dava açıldı.

İkinci dava kapsamında, Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, yazarlar Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve sozcu.com.tr'nin Haber Koordinatörü Yücel Arı, “FETÖ silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme” iddiasıyla bugün hakim karşısına çıktı. Savcı ise mütaalasını hakime sundu.