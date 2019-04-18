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Van'da kaçak avlanılmış inci kefali ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
Van'da kaçak avlanılmış inci kefali ele geçirildi

VAN'da kaçak avlanılmış 80 kg inci kefali balığı ve 700 metre ağ ele geçirildi. İnci kefalini korumak üzere çalışma başlatıldı.

Van'ın Gevaş İlçesi'ndeki Akdamar Adası açıklarında gerçekleşen kaçak av üzerine 80 kg ağırlığındaki inci kefali balığını korumak için Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Edremit İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından Akdamar Adası açıklarında yapılan denetimler sonucunda 80 kilogram inci kefali balığına ve 700 metre ağa el konuldu. Ölü balıklar ve el konulan ağ imha edilmek üzere Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kaçak avcılık yapanlara ise şahısların olay yerinde kaçmalarından dolayı herhangi bir cezai işlem uygulanmadı. 

Görentaş: "Vatandaşlarımızın inci kefalini bu hassas dönemde tüketmeyerek sahip çıkması gerekir"

Van ve Bitlis'te 15 Nisan'da başlayan av yasağı ile polis, jandarma, zabıta, Tarım ve Orman İl Müdülüğü'ne bağlı ekiplerin 7/24 denetimler yaparak kaçak avlanmanın önüne geçmeye çalışıldığını söyleyen Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, av yasağının gerçek amacına ulaşmasının vatandaşların bilinçlenmesine bağlı olduğunu kaydetti. Görentaş, "Mücadelenin etkin olabilmesi için toplumumuzun bu mücadeleye destek vermesi gerekir. Bir şeyin eğer alıcısı olmazsa satıcısı da olmaz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın inci kefalini bu hassas döneminde tüketmeyerek sahip çıkması gerekir. Son yıllarda bu noktada ciddi bir bilinç oluştuğunu fark ediyoruz" dedi. 

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