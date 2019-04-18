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Bakan Selçuk'tan kıdem tazminatı açıklaması

Anadolu Ajansı
Bakan Selçuk'tan kıdem tazminatı açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ”Kıdem tazminatına ilişkin, “Tüm sosyal tarafların da uzlaşmasıyla, her tarafın memnun olacağı, mutlu olacağı biz çözüm bulacağımızı vurgulamak isterim” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kıdem tazminatına ilişkin "En çok önem verdiğimiz husus, tüm tarafların görüşleri ve değerlendirmelerinin sürece dahil edilecek olması. Tüm sosyal tarafların uzlaşısıyla herkesin mutlu olacağı bir çözümü bulacağımızı vurgulamak isterim." dedi.

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