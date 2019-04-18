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Mazbatayı Ekrem İmamoğlu aldı! "Teşekkürler İstanbul" afişine bakın ne oldu?

Mazbatayı Ekrem İmamoğlu aldı! "Teşekkürler İstanbul" afişine bakın ne oldu?

AK Parti'nin "Teşekkürler İstanbul gönül belediyeciliği kazandı" afişi, İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun mazbata almasının ardından indirildi.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlaması sonrası İBB'de büyük bir hareketlilik yaşandı. 

AK Parti'nin İstanbul'un dört bir yanına astırdığı ve 18 gündür çok konuşulan "Teşekkürler İstanbul gönül belediyeciliği kazandı" afişi, İmamoğlu'nun mazbata almasıyla akşam saatlerinde indirildi.

İşte o anlara ait bir kare:

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