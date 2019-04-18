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RTÜK karar verdi! Kılıçdaroğlu'nun idamını isteyen Akit TV'nin cezası netleşti

RTÜK karar verdi! Kılıçdaroğlu'nun idamını isteyen Akit TV'nin cezası netleşti

RTÜK, AKİT TV ve KRT'ye, yayınlarında Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içeren ifadeler kullanılması nedeniyle ceza verdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin başkanlığında gerçekleştirilen Üst Kurul'un olağan toplantısında, yayın ihlalleri değerlendirildi.

İki kez program durdurma ve para cezası

Haber bülteninde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarf edilen hakaret içerikli sözler nedeniyle KRT'ye idari para cezası ve iki kez program durdurma cezası verildi.

AKİT TV'ye para cezası

AKİT TV'ye, "Gün Başlıyor" isimli programda Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nden yapılan canlı yayın sırasında muhabirin, Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle idari para cezası uygulandı.

Atatürk'ün manevi şahsına yönelik kastı aşan ifadeler

Ayrıca, AKİT TV'de yayınlanan "Saklanan Tarih" programında, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Atatürk'ün manevi şahsına yönelik kastı aşan ifadeler için de idari para cezası kesildi.

Halk TV'yede para cezası

Halk TV'de yayınlanan "Siyaset Kültürü" programında bir CHP milletvekilinin sarf ettiği sözler de ilgili yasaya aykırı bulunarak kanala idari para cezası uygulandı.

"Kılıçdaroğlu'na idam" istemişti

Akit TV muhabiri Mehmet Özmen AKİT TV'nin müzeye dönüştürülen eski Ankara Ulucanlar Cezaevi'ndeki darağacının önünde durarak şu anonsu yapmıştı: ​Türk kamuoyu, PKK terör örgütüne, FETÖ terör örgütüne de yandaşlık yapan, kol kanat geren, bağrında besleyen örneğin Kemal Kılıçdaroğlu gibi bazı isimlerin de işte bu darağacında asılmasını, idam edilmesini bekliyor diye düşünüyorum. Bu bizim fikrimiz tabii ki, taktir yine kamuoyunun.

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