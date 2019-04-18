Özel bankalara konut kredi faizlerini düşürün çağrısı

SUR Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Vatandaşlarımızın yapılan kampanyalardan yararlandığını görmek hem ülke ekonomisi hem de gayrimenkul sektörü için umut vericidir. Kamu bankalarının yanında özel bankaların da konut kredi faiz oranlarını düşürmesiyle vatandaşlarımızın ciddi anlamda konuta yöneleceğini söyleyebiliriz” dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı konut satış istatistiklerine göre Türkiye genelinde mart ayında 105 bin 46 adet konut satışı gerçekleşti. Bir önceki aya göre konut satışlarında yaklaşık yüzde 34 oranında artış yaşandı.

Satış istatistiklerini değerlendiren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Kamu bankalarıyla yapılan 0,98 faiz oranı kampanyası ve daha sonraki süreçte kamu bankalarının konut kredisi faiz oranını genel olarak 1,28’e düşürmesi durgun giden gayrimenkul sektörüne önemli bir dinamizm kazandırmıştır. Vatandaşlarımızın yapılan kampanyalardan yararlandığını görmek hem ülke ekonomisi hem de gayrimenkul sektörü için umut vericidir” diye konuştu.

“ÖZEL BANKALAR KAMU BANKALARI GİBİ KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINI DÜŞÜRMELİ”

Birinci el konut satışları bir önceki ay olan şubat ayına göre yüzde 35 artarak 44 bin 163 adet olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda da 22 bin 762 adet konut satışı ile bir önceki aya göre yüzde 156 oranında artış meydana geldi.

Elmas, “Bir süredir ertelenen konut alma talebi bahar dönemiyle birlikte tekrar canlanmıştır. Kamu bankalarının yanında özel bankaların da konut kredi faiz oranlarını düşürmesiyle vatandaşlarımızın ciddi anlamda konuta yöneleceğini söyleyebiliriz. Özel bankalar da özveri ve fedakârlıkta bulunan gayrimenkul sektörü ve kamu bankaları gibi elini taşın altına koymalıdır” ifadelerini kullandı.

“SENE SONUNA KADAR YABANCIYA SATIŞTA 10 MİLYAR DOLARI YAKALAYABİLİRİZ”

2019 yılı Mart ayı konut satışı geçen yılın mart ayına göre yüzde 71 oranında artış ile 3 bin 129 adet olarak gerçekleşti. Elmas, “2018 yılında yabancıya konut satışında vatandaşlık imkânının 250 bin dolara çekilmesiyle vites büyütmüştük. Bu sene yurtdışı tanıtım organizasyonlarına verilecek teşviklerle daha büyük bir ivme yakalayarak ülkemize 10 milyar dolar döviz girdisi kazandırabiliriz” dedi.

“TÜRK EKONOMİSİNİN LOKOMOTİFİ OLMAYA DEVAM EDECEK”

Elmas, “Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak’ın açıkladığı reform paketi de sektörümüzü pozitif yönde etkileyecektir. Sektörde kredilerin bir kısmının kurulacak olan gayrimenkul fonu hissesi ile takas edilmesi sektörü rahatlatacak ve kredilerin fona konulmayan kısımlarının ödenebilirliğini daha da artıracaktır. 0,98 faiz oranı kampanyası ile birlikte KDV ve tapu harcı indirimlerinin devam etmesi ve Emlak Katılım Bankası ile yeni finansal modellerin geliştirilmesiyle gayrimenkul sektörü ekonominin lokomotifi olmaya ve ülkemize katma değer üretmeye devam edecektir” diye konuştu.