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70 milyonluk büyük ikramiye için geri sayım başlatıldı

Demirören Haber Ajansı
70 milyonluk büyük ikramiye için geri sayım başlatıldı

Büyük ikramiyeyi kazanan talihli hala ortaya çıkmadı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü ise ikramiyenin zaman aşımına uğrayacağı tarihi internet sitesinde belirterek geri sayım başlattı.

MİLLİ Piyango İdaresi'nin 2019 yılı yılbaşı özel çekilişinde, 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihli, sessizliğini koruyor. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı yazılı açıklamada 2019 yılı yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin, '7615536' numaralı tam bilete isabet ettiği hatırlatıldı. 

Bilet sahibinin ikramiyesini almak üzere henüz İdare'ye başvuruda bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Milli Piyango biletinin zamanaşımı süresi 1 yıl olup, talihli 31 Aralık 2019 tarihinden önce biletini ibraz ederek ikramiyesini alabilir. Bu tarihten sonra ibraz edilen bilet zamanaşımına uğrar, ikramiyesi ödenmez. İdarenin oyunlarında alınmayan ikramiye tutarları, İdare hesaplarına gelir kaydedilerek hazineye devredilir" denildi. 

257 gün sonra zaman aşımına uğrayacak

Açıklamanın altında ise biletin zaman aşımına ne zaman uğrayacağının gösterildiği geri sayım uygulaması eklendi. Sayaca göre, bugün itibarıyla 70 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet, 257 gün sonra zaman aşımına uğrayacak.

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