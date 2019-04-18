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Metehan Güçlü'nün golü PSG'ye yetmedi

Anadolu Ajansı
Metehan Güçlü'nün golü PSG'ye yetmedi

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), deplasmanda Nantes'a 3-2 yenildi. PSG'de Türk golcü Metehan Güçlü, 89. dakikada attığı golle skoru 3-2'ye getirmesine rağmen takımının mağlubiyetini engelleyemedi.

Ligde 28. hafta erteleme maçında lider PSG, Beaujoire Stadı'nda kümede kalma mücadelesi veren Nantes'ın konuğu oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip PSG, 19. dakikada Dani Alves'in golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Nantes, 22. ve 52. dakikalarda Diego Carlos, 44. dakikada Abdul Majeed Waris'in ağları sarsmasıyla 3-1 öne geçti.

Metehan'ın golü yetmedi
PSG'de Layvin Kurzawa'nın yerine 74. dakikada oyuna giren 20 yaşındaki Türk oyuncu Metehan Güçlü, 89. dakikada attığı golle skoru 3-2'ye getirmesine rağmen takımının mağlubiyetini engelleyemedi ve Nantes, mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Üçüncü kez şampiyonluk vizesini alamadı
Ligde son maçlarında Strasbourg ile 2-2 berabere kalarak ve Lille'e 5-1 kaybederek zirveyi garantileme şansını iki kez kaçıran PSG, bu karşılaşmada yaşadığı mağlubiyetle üçüncü kez şampiyonluk vizesini alamadı. 

Öte yandan Metehan Güçlü, PSG forması altında ilk golüne imza atmış oldu.

81 puanla liderliğini sürdüren Paris ekibi, pazar günü konuk edeceği Monaco'yu yenmesi halinde son 7 yılda 6'ncı, toplamda ise 8'inci şampiyonluğuna ulaşacak.

Nantes ise bu galibiyetle puanını 37'ye çıkararak 14. sıraya yükseldi.

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