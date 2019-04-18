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YSK "İstanbul seçimi" itirazlarını görüşmek için toplanıyor!

YSK "İstanbul seçimi" itirazlarını görüşmek için toplanıyor!

YSK, İstanbul'da AK Parti ve MHP tarafından yapılan olağanüstü itirazları görüşecek.

Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'da Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alması ile beraber AK Parti'nin birleştirilen İstanbul ve Büyükçekmece için olağanüstü itirazı ile MHP'nin İstanbul ve Maltepe için yaptığı olağanüstü itirazları görüşmesi bekleniyor.

Bu olağanüstü itirazlara ilişkin kurul toplantısının saat 14.00 itibarı ile başlaması öngörülüyor.

Birkaç gün sürecek

YSK'nın yapılan itiraz dosyalarını inceleme süresinin birkaç gün süreceği tahmin ediliyor.

50 sayfalık dilekçe ve 15 ek belge

Sadece İstanbul itirazı için YSK'ya üç bavul dolusu delil, 50 sayfalık dilekçe ve 15 ek belge sunuldu. Kurul üyelerinin delilleri inceleme süresinin 2 ile 4 gün süreceği ifade ediliyor.

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