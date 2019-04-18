İlginç tesadüf! Mazbatanın altında dikkat çeken imza

Ekrem İmamoğlu 17 gün sonra mazbatasını aldı. Mazbatanın altında YSK adına üç hakimin imzası yer alıyordu. İmzalardan biri de hakim Fatma Nilgün Uçar'a aitti. Uçar'la ilgili ilginç bir tesadüf ortaya çıktı

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu 17 günün ardından mazbatasını aldı. Mazbata töreni sonrası ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.

Mazbatanın altında YSK adına hakim Fatma Nilgün Uçar’ın imzası vardı. Hakim Uçar, Göktepe davasında da önemli bir karara imza atmıştı.

Maltepe’de sayımın sonra erip birleştirme tutanaklarının hazırlanması ile seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak üzere İstanbul Adliyesi’ne davet edildi. İzdiham içerisinde adliyeye gelen İmamoğlu mazbatasını aldı. Mazbatada YSK adına atılan imzalardan biri de Hakim Fatma Nilgün Uçar’a aitti. Mazbata'yı imzalayan Kadın hakimlerden Fatma Nilgün Uçar Metin Göktepe yi öldüren polislere ceza istemiş zamanında. İlginç bir tesadüf.

Metin Göktepe davasında nöbetçi hakim

Fatma Nilgün Uçar, gözaltında dövülerek öldürülen Gazeteci Metin Göktepe davasında, adli tatil nedeniyle nöbetçi hakim olarak duruşmayı yönetmişti. Gazeteci Nazım Alpman o duruşmayı şöyle anlatmıştı:

Hakim Fatma Nilgün Uçar ise adli tatil döneminde mahkeme başkanı olarak çıktığı ilk duruşmada kaçak polisler için tutuklama kararı vermiş, ayrıca kastı aşan fiil ile değil, bilerek isteyerek canavarca hislerle adam öldürmekle yargılanmaları gerektiğine hükmetmişti!