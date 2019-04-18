HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni sezon ayakkabılar uygun fiyatlarla Trendyol'da

İlginç tesadüf! Mazbatanın altında dikkat çeken imza

İlginç tesadüf! Mazbatanın altında dikkat çeken imza

Ekrem İmamoğlu 17 gün sonra mazbatasını aldı. Mazbatanın altında YSK adına üç hakimin imzası yer alıyordu. İmzalardan biri de hakim Fatma Nilgün Uçar'a aitti. Uçar'la ilgili ilginç bir tesadüf ortaya çıktı

31 Mart yerel seçimlerinde belediye başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu 17 günün ardından mazbatasını aldı. Mazbata töreni sonrası ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı.

Mazbatanın altında YSK adına hakim Fatma Nilgün Uçar’ın imzası vardı. Hakim Uçar, Göktepe davasında da önemli bir karara imza atmıştı.

Maltepe’de sayımın sonra erip birleştirme tutanaklarının hazırlanması ile seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu mazbatasını almak üzere İstanbul Adliyesi’ne davet edildi. İzdiham içerisinde adliyeye gelen İmamoğlu mazbatasını aldı. Mazbatada YSK adına atılan imzalardan biri de Hakim Fatma Nilgün Uçar’a aitti. Mazbata'yı imzalayan Kadın hakimlerden Fatma Nilgün Uçar Metin Göktepe yi öldüren polislere ceza istemiş zamanında. İlginç bir tesadüf. 

Metin Göktepe davasında nöbetçi hakim

Fatma Nilgün Uçar, gözaltında dövülerek öldürülen Gazeteci Metin Göktepe davasında, adli tatil nedeniyle nöbetçi hakim olarak duruşmayı yönetmişti. Gazeteci Nazım Alpman o duruşmayı şöyle anlatmıştı:

Hakim Fatma Nilgün Uçar ise adli tatil döneminde mahkeme başkanı olarak çıktığı ilk duruşmada kaçak polisler için tutuklama kararı vermiş, ayrıca kastı aşan fiil ile değil, bilerek isteyerek canavarca hislerle adam öldürmekle yargılanmaları gerektiğine hükmetmişti!

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Metehan Güçlü'nün golü PSG'ye yetmedi
Metehan Güçlü'nün golü PSG'ye yetmedi
70 milyonluk büyük ikramiye için geri sayım başlatıldı
70 milyonluk büyük ikramiye için geri sayım başlatıldı
YSK, AK Parti ve MHP'nin olağanüstü itirazlarını ele alacak
YSK, AK Parti ve MHP'nin olağanüstü itirazlarını ele alacak
Ekrem İmamoğlu'ndan Başakşehir sorusuna bomba yanıt
Ekrem İmamoğlu'ndan Başakşehir sorusuna bomba yanıt
İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri belli oldu İlçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri
İstanbul Havalimanı'na taksi ücretleri belli oldu İlçe ilçe İstanbul Havalimanı taksi ücretleri
Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye binasında konuştu
Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye binasında konuştu
ÖNCEKİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu çocukları kızı Beren İmamoğlu kaç yaşında?
Ekrem İmamoğlu çocukları kızı Beren İmamoğlu kaç yaşında?
Zona nedir? Kalp krizi ve apandist ile karıştırılıyor
Zona nedir? Kalp krizi ve apandist ile karıştırılıyor
Bekçilik başvuru dilekçesi doldurma örneği 2019
Bekçilik başvuru dilekçesi doldurma örneği 2019
Özel bankalara konut kredi faizlerini düşürün çağrısı
Özel bankalara konut kredi faizlerini düşürün çağrısı
YSK "İstanbul seçimi" itirazlarını görüşmek için toplanıyor!
YSK "İstanbul seçimi" itirazlarını görüşmek için toplanıyor!
19 Mayıs okullar tatil mi 2019 hangi güne denk geliyor
19 Mayıs okullar tatil mi 2019 hangi güne denk geliyor
22 Nisan yarım gün mü öğleden sonra okullar tatil mi?
22 Nisan yarım gün mü öğleden sonra okullar tatil mi?
Dilek İmamoğlu kaç yaşında ne iş yapıyor aslen nereli?
Dilek İmamoğlu kaç yaşında ne iş yapıyor aslen nereli?
Yorumlar 2 yorum