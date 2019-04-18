Ünlü şarkıcı Sibel Tüzün'e konuşma yasağı getirildi! İşte sebebi...

Ses tellerinde meydana gelen kanama sebebiyle doktoru tarafından Sibel Tüzün'e konuşma yasağı getirildi. Peki, ünlü şarkıcının son durumu ne? Ne zaman konuşmaya başlayacak? İşte detaylar...

'Olaylara Gel' adlı yeni şarkısının tanıtımı için son günlerde yoğun bir tempo içerisine giren Sibel Tüzün'ün ses telleri zarar gördü. Ses tellerinde meydana gelen kanama sonucu ünlü şarkıcının doktoru tarafından kendisine 2 gün konuşma yasağı getirildi.

"Olaylara gelirken nazarlara geldik"

Tüzün, konu ile ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Benden dönüş bekleyen herkesten ve özellikle sevgili radyocu arkadaşlarımdan özür dilerim, benden beklediğiniz video ve audio kayıtları yollayamıyorum şu an... Telefonları da açamıyorum. Heyecan, yorgunluk, stres, uykusuzluk ve alerjik bünye bir araya gelince ses tellerim kanamış. Canım doktorum konuşmamı yasakladı. İki gün yazışa yazışa anlaşacağız. Seviyorum hepinizi olaylara gelirken nazarlara mı geldik ?"