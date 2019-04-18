MESS'in yeni başkanı Özgür Burak Akkol oldu

MESS’in Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol: “Sanayinin dijital dönüşümü için başlattığımız atılım ülkemizin rekabet gücüne katkı sağlayacak.” dedi.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) Olağan 47. Genel Kurulu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Özgür Burak Akkol seçildi.

Sendikanın 211 üyesi ile 185 bine yakın istihdam sağlayan bir topluluğu temsil ettiğini belirtn Akkol, MESS’in yeni döneminde metal sanayi için dönüm noktası olacak bir projeleri hayata gerçirmeye hazırlandıklarını söyledi.

‘Sanayinin Dijital Dönüşümü’ vizyonuyla ile ‘MESS Teknoloji Merkezi’ projesini başlattıklarını belirten Akkol şöyle konuştu: "Teknolojideki son gelişmelerle işgücünü buluşturacak ve insan kaynağını bu paralelde dönüştürmeyi hedefleyecek. Ülkemizin rekabet gücüne katkı sağlayacak böylesi stratejik bir projeyi başlatmanın heyecanını yaşıyoruz”

Çalışma hayatındaki gelişmeler doğrultusunda üyelerinin ihtiyaçlarının da değiştiğini söyleyen Akkol konuşmasına şöyle devam ett: "Bu değişimi gözeterek sürekli ve açık iletişim içinde olmamızı sağlayacak yeni platformlar geliştireceğiz ve ortak akıl oluşturacağız. Üyelerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek yenilikçi proje ve çözümler üreteceğiz. Çalışma barışını korumayı, işyerlerimizi geleceğe taşımayı ve ülke ekonomisine sağladığımız katma değeri artırmayı hedefleyeceğiz.”

Dünya değişiyor

Dünya hiç olmadığı kadar büyük bir değişim sürecinden geçiyor. Bilginin üretilmesi ve teknoloji kullanımı küresel ekonominin en önemli aktörlerine dönüşmüş durumda. Bu alanda fark yaratan temel unsurların en önemlilerinden birini ise insan kaynağı oluşturuyor. Bilgiyi üretebilecek, teknolojiyi kullanabilecek yetkinlikte insan kaynağı olan ülkeler rekabette öne çıkıyor. Ülkemizin rekabet gücüne katkı sağlayacak ‘MESS Teknoloji Merkezi’ projesini başlatmanın heyecanını yaşıyoruz.”