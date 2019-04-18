Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul yorumu: YSK noktayı koyunca mesele biter

İSTANBUL seçim sonuçları ve Ekrem İmamoğlu'nun mazbata almasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika açıklamalar geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen, Uluslararası "İşin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar" konferansına katıldı. Erdoğan, İstanbul seçimlerine ilişkin konuştu ve 'YSK son noktayı koyduğu zaman mesele biter' dedi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;



- Seçimden sonra bazı belediyelerdeki gelişmelerden memur-sen camiasının asla rahatsızlık duymaması gerekir. Yapılacak zulümlere seyirci olmayız. Memeur-sen camiasının seçimler sebebiyle ortaya çıkan tabloda bulundukları yerde dimdik duracaklarına inanıyorum.

''YSK noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir''

Seçimler ülke ekonomisinde yük oluşturuyor. Milletimiz bu dönemi geride bıraktı. Kimse hak arama mücadelesi verenlere hakaret yoluna gidemez. Hak arama mücadelesinden niye rahatsız oluyorsunuz. Bugüne kadar birçok parti itiraz etmiştir. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. YSK noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir. Ondan sonra yola devam.



- Türkiye'nin son yıllardaki tüm demokrasi hamlelerinde memur-sen kritik rol oynamıştır. Kritik dönemlerde vesayetçiler yerine milli iradenin yanında duran memur-sen ülkemiz için önemli bir kazanımdır.

''Olay partime gelince niye rahatsız oluyorsunuz''

- Geçmişimizden bugüne her türlü siyasi parti bu tür yollara başvurmuştur. Bu tür hak arama mücadelesini vermiştir. Son nokta konulana kadar da bunun takipçisi olmuşlardır. Ama olay partime gelince niye rahatsız oluyorsunuz.

''Bunlar ilk defa bu başlıkları atmıyor''

- Şu anda ülkemdeki ekonomik durumla ilgili batı dünyasının belli kesimleri ekonomimiz çökmüş gibi gösterme gayretinde. Bunlar ilk defa bu başlıkları atmıyor. Alışacaklar, Türkiye'nin gücünün kabul edecekler. Ey Financal Times, 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'yi sen tanıdın mı? Senin ülkende ne kadar mülteci var?

''Yedirip içirmeye devam edeceğiz''

- Her ne kadar Anamuhalefetin başındaki 'Suriyelileri göndereceğiz' dese de valiliklerimiz kanalıyla yedirip içirmeye devam edeceğiz. Bugün aramızda bulunan uluslararası kuruluşların temsilcilerinden hakkaniyeti elden bırakmamalarını rica ediyorum.

''Dönem kızgın demiri soğutma ve kucaklaşma dönemidir''

- Siyasetin milletin maslahatını kendi önüne koymayı gerektirir. Birlik, beraberlik her politik hesabın önündedir. Dönem kızgın demiri soğutma ve kucaklaşma dönemidir.



''Hayırlara vesile olmasını diliyorum''

- 31 Mart seçimleri demokrasi şöleni havasıyla gerçekleşti. Dünyada bizim gibi bir katılım oranına sahne olan başka bir ülke yok gibidir. Yüzde 85'e varan bir katılım oranıyla seçim gerçekleşti. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. Vatandaşlara şükranlarımı sunuyorum. Gerek katılım oranının yüksekliğinin gerekse seçim sonuçlarının demokrasi kalitesini artırdığına inanıyorum.

''Asıl gündemimize odaklanmalıyız''

- Tartışmaları geride bırakıp asıl gündemimize odaklanmalıyız. Ülkenin bekasını ilgilendiren konularda siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyup 82 milyonla Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz.