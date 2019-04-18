İstanbul sonuçları sonrası dolar yeniden 5.80'ni aştı

İSTANBUL'daki seçim belirsizliği dün ortadan kalkında dolar düşmeye başladı. Ancak buna rağmen dolar yeniden 5.80'ni aştı. Uzmanlar yükselişin nedenin YSK'ya yapılan itirazlar olduğunu söyledi..

Doların yükselmesine etkisi olan İstanbul seçim sonuçları dün netleşti ve Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. Dolar bu haberle 5.70'lere kadar düştü. 18 Nisan Perşembe sabahında 5.76 seviyesinden başlayan kur öğlen olmadan yeniden 5.80'leri aştı ve 5.84'ü gördü.

Saat 13:16'da dolar kuru

Dolar saat 11:00 itibari ile yükselişe geçti

Ekrem İmamoğlu görevine başladı ancak uzmalar, AK Parti tarafından yapılan itirazların olduğunu hatırlatarak kurun yükseliş nedenini açıkladı. Bankacılar piyasadaki tedirginliğin ana nedeninin seçimler olduğunu belirterek İstanbul seçimlerinin Haziran’da tekrar edilme olasılığının ekonomide planlanan reformlarda ve belirsizliğin devamı konusunda “iki kayıp ay daha” anlamına geldiğini belirtiyorlardı.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, “Yerel seçimleri arkada bırakabilmek ve belirsizliklerin tamamen ortadan kalkması piyasa açısından çok önemli. Dünkü piyasa tepkisine pozitif ayrışmanın kuvvetine özellikle de tahvil getirilerindeki düşüşün büyüklüğüne bakarsanız bunun ne kadar önemli olduğunu görebilirsiniz” dedi

Saatler içinde yüzde 1.7 değer kazandı Dolar saat 11.00 sularında gelen ani bir atak ile dolar/TL 8,84’ü geçti. Kur daha sonra 11.30 sularında yüzde 1,70 değer kazanarak 5,8330’dan işlem görmeye başladı.

Saat 08:33'te dolar, euro-sterlin