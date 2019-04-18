Ahmet Saim Kılavuz aslen nereli Uludağ Üniversitesi yeni rektörü kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirdi. Uludağ Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz oldu. Peki Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz kimdir, aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?

Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz Uludağ Üniversitesi yeni rektörü oldu, atamayı Cumhurbaşanı Erdoğan yaptı. Peki yeni rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz aslen nereli, kaç yaşında eşi ve çocukları kimdir?

Rektör atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 üniversiteye yaptığı rektör atamalarından biri ise Bursa Uludağ Üniversitesi oldu. Peki Bursa Uludağ Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Merak edilen detaylar haberimizde...

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz atandı.

PROF. DR. AHMET SAİM KILAVUZ KİMDİR: Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz 1954 yılında Aydın'da doğdu. Kılavuz ortaöğrenimini Ankara ile Denizli İmam-Hatip Liseleri’nde bitirdi.Ahmet Saim Kılavuz,1975 yılında İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü’ nü bitirdi.

1983 senesinde “İman ve Küfür Arasındaki Sınır” adlı teziyle doktorasını yapan Kılavuz, Temmuz 1984 ’te aynı anabilim dalında yardımcı doçentlik görevine atandı.

Kılavuz, Ocak 1995 döneminde de profesör oldu.