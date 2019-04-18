Ünlü ekonomist Emre Alkin'den kritik "Türkiye ekonomisi" çıkışı!

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, futbol kulübü örneği vererek "Türkiye ekonomisi şampiyon olamaz ancak iyi mücadele ederse kümede kalabilir" diye konuştu.

Yerel Zincirler Buluşuyor 2019 Konferansı ve Fuarında 'Dalgalı Denizde Gemi Yüzdürme Sanatı' adlı oturumda Türkiye ekonomisiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Piyano durdu mu herkes duruyor"

Alkin, "Bir orkestrada şarkı çalarken piyanoda hata yapıldığı zaman, o hatayı keman kapatamaz. Piyano durdu mu herkes duruyor. Herkesin işini iyi yaptığı ve yanında B planının hazır olduğu, aynı zamanda her şeyi iyi bilen, her şeyden doğru anlayan bir orkestra şefine ihtiyaç var. ‘Bunun en iyi örneği kim?’ diye sorarsanız, Mustafa Kemal Atatürk’tür” şeklinde konuştu.

"İyi mücadele ederse kümede kalabilir"

“Ekonomik büyüme güzeldir ama ekonomik kalkınma farklı bir şeydir” diyen Prof. Dr. Alkin şunları söyledi: Mesela büyümeyle alakalı konuşan dostlara Endonezya örneğini veriyorum. Endonezya 2050 yılında dünyanın en büyük dördüncü milli gelirine sahip olacak. Şu anda Endonezya’da yaşamak isteyen var mı? Yok. Nüfus paralelliği önemli ama milli gelir arttığında kalkınma da artar demek yanlış olur. Nijerya 2050 yılında dünyanın üçüncü büyük nüfusuna sahip olacak. Ama en kalkınmış üçüncü ülke olamayacağını biliyoruz. Yani burada önemli olan kalkınmak, katma değer yaratmak.” Konuşmasına futboldan bir benzetme yaparak devam eden Prof. Dr. Emre Alkin, “Türkiye’nin ekonomi performansını bir futbol kulübüne benzetirsek, Türkiye ekonomisi şampiyon olamaz, ancak iyi mücadele ederse kümede kalabilir” ifadelerini kullandı.

“Ekonomi beklentileri yönetmektir”

Prof. Dr. Alkin, “Türkiye’nin ithalatının yüzde 85’inden fazlası hammadde, ara malı ithalatıdır. Dolayısıyla Türkiye ithalat yapmaya mecburdur. Bir ülkede eğer olumlu beklenti varsa insanlar panik halinden çıkarlar ve ona göre bir fiyatlandırma yapmaya başlarlar. Panik halinden çıkıldığı zaman fiyatlar daha rasyonel daha makul oluyor. Eğer bu panik halini atlatamazsak fiyatlar otomatik olarak katlanır. Ekonomi rakamları yönetmek değildir, beklentileri yönetmektir. Bu bağlamda olumlu bir beklenti yaratılmalı” ifadelerini kullandı.