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BİLSEM sonuçları açıklanıyor yarın saat kaçta açıklanacak?

BİLSEM sonuçları açıklanıyor yarın saat kaçta açıklanacak?

İlkokul, 1, 2 ve 3. sınıf öğrencileri arasında yapılan BİLSEM sınav sonuçları yarın yani 29 Nisan'da açıklanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri’nin okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrenciler için uyguladığı BİLSEM sonuçları TC numaraları ile sorgulanacak.

BİLSEM sınav sonuçları yarın, 19 Nisan'da açıklanacak.  Mart ayının son haftasında açıklanması öngörülen sonuçlar değerlendirme işleminin uzaması nedeniyle henüz açıklanmadı. BİLSEM sınav sonuçları 19 Nisan yani yarın açıklanacak.

MEB BİLSEM SONUÇ DETAYLARI: Mart ayının son günlerinde erişime açılması beklenen BİLSEM sonuçları, grup tarama işlemlerinin uzaması dolayısıyla nisan ayına ertelendi. 19 Nisan’a ertelenen BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçlarının açıklanma tarihine ilişkin duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“BİLSEM tanılama sürecinde gerçekleşen başvuru sayısının öngörülenin çok üzerinde olması nedeniyle grup tarama uygulama süreci uzatılmış, takvim değişikliği zorunlu hâle gelmiştir.

25/12/2018 tarihinde onaylanan yeni takvim sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmıştır. Paylaşılan takvimde de belirtildiği üzere grup tarama uygulama sonuçlarının açıklanma tarihi 19 Nisan 2019'dur.”

BİLSEM SINAV SONUÇ SORGULAMA

BİLSEM sınav sonuçlarının yukarıdaki link üzerinden sorgulanabilir olması bekleniyor.

BİLSEM NEDİR: Açılımı, Bilim ve sanat merkezleri’dir. Bilim ve Sanat Merkezleri’nin örgün eğitime alternatif olması değil; destekleyici olması hedeflenmiştir. Bu yüzden Bilsem’e yerleştirilme hakkı kazanan öğrenciler, örgün eğitim saatleri (okul saatleri) dışında Bilim ve Sanat Merkezlerinde özel eğitimler almaktadırlar.

Amaç: Örgün eğitim sisteminde, tüm öğrencilerle aynı müfredata tabi tutulan fakat diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel yeteneklere sahip öğrencileri değerlendirmektir. Yani, özel yetenekli öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek üzere onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici eğitim kurumudur

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