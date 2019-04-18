Horlamak zararlı mıdır? Bilim insanları açıkladı

Uyku alışkanlıklarıyla ilgili yanlış bilgilerin insan sağlığı için ciddi risk oluşturabileceğini söyleyen bilim insanları, rüyaları hatırlamanın iyi bir gece uykusu aldığınızın göstergesi olduğunu belirtti.

Sleep Health'te yayımlanan New York Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacıların yaptığı çalışma, uyku alışkanlıklarına ilişkin en yaygın 20 düşünceyi netleştirdi.

Uyku uzmanlarının desteğiyle uyku alışkanlıklarına dair yaygın düşünceleri sıralayan araştırmacılar, bunlardan her birinin doğruluğunu ve bilimsel kanıtlarla desteklenip desteklenemeyeceğini belirledi.

Hafta sonu uykuları

Araştırmacılara göre uyku uzmanları uzun hafta sonu uykularının yararlı olup olmadığı konusunda henüz tam bir fikir birliğine varmış değil. Hafta sonları uzun uyumanın vardiyalı çalışan kişiler için faydalı olabileceği ancak diğer kişilerin günlük ritimlerini bozabileceği belirtiliyor. Biyolojik saat olarak bilinen bu günlük ritim, vücudun ne zaman uyanıp ne zaman uyuyacağını belirleyen 24 saatlik döngü.

4-5 rüya görülüyor ama...



Öte yandan çalışmanın kıdemli araştırmacısı Giardin Jean-Louis, rüyaları hatırlamanın iyi bir gece uykusu aldığınızın göstergesi olduğu inanışının bir “efsane” olduğunu söylüyor. Jean-Louis’e göre herkes gecede 4 ya da 5 rüya görüyor ve insanların rüyasını hatırlamamasının sebebi, uykusunun bölünmemesi olabilir.

- Araştırmacılara göre, 5 saatlik gece uykusunun yeterli olduğu inancı bilimsel kanıtlarla çürütülebilecek “en büyük efsanelerden biri”.

- Araştırmacılar bu efsanenin sağlığımız için, "uzun süreli uyku eksikliğinden kaynaklanan en ciddi risk” olduğunu söylüyor.

- İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) yetişkinlerin gecede 7-9 saat uyuması gerektiğini belirtiyor.

- Çocukların 9-13 saat, bebeklerinse 12-17 saat uyuması öneriliyor.