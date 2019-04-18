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Af çıkacak mı 2019 genel af haberleri Erdoğan ne dedi?

Af çıkacak mı 2019 genel af haberleri Erdoğan ne dedi?

24 Şubat'ta tatile giren Meclis ne zaman açılacak, meclis açıldığında hangi konular konuşular ve genel af meclis gündeminde mi soruları merak konusu oldu. Meclis çalışmalarına 23 Nisan özel oturumuyla başlayacak. Peki genel af haberi Meclis'ten çıkacak mı?

Meclis ne zaman açılacak, mecliste hangi konular görüşülecek araştırmaları vatandaşların gündeminde. Özellikle yerel seçimler öncesi genel af haberlerini bekleyen vatandaşlar meclisin açılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Peki meclis açıldığında genel af görüşülecek mi, genel af meclisten çıkacak mı?

24 Şubat'ta tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi, seçim tartışmaları nedeniyle hala mesaisine başlayamadı. Çalışmalar haftaya ertelendi.

Meclis, yerel seçimlerden bir hafta sonra 9 Nisan'da mesaisine başlayacaktı. Ancak İstanbul'daki seçim sonuçlarına yapılan itirazların büyümesi üzerine Meclis'in açılması 16 Nisan'a ertelenmişti.

İstanbul'da bölgesel olarak oyların sayımlarının devam etmesi üzerine Meclis'teki partiler yeni bir karar aldı. Karara göre, 16 Nisan Salı günü grup toplantıları yapılmayacak, Meclis Genel Kurulu'nda hiçbir konu görüşülmeyecek sadece "Aç-kapa" yapılacak.

Meclis çalışmalarına 23 Nisan özel oturumuyla başlayacak. Ardında ise Meclis'te önemli konular gündeme gelecek. Bunlardan biri yeni askerlik sistemi olacak.

Yeni askerlik sistemine göre, bedelli kalıcı hale getiriliyor, bedelli yapmak istemeyenler içinse askerlik süresi 6 aya düşürülüyor. İsteyen 6 ay sonra da askerliğe maaşlı olarak devam edebilecek.

Süresiz nafakanın 5 yıl ile sınırlandırılması için de Meclis'te bazı adımlar atılacak. Bu konuda çalışmalar yapan MHP, teklifini Meclis'e sunacak. Teklif, süresiz nafakayı 5 yıl ile sınırlandırıyor.

Gıda fiyatlarının denetimi gerekçesiyle "hal yasasının" çıkartılması da masadaki konulardan olacak.

24 Haziran seçimleri öncesi verilen ancak tutulmayan 3600 ek gösterge vaadi yerel seçimler sürecinde de yapıldı. Meclis açıldıktan sonra bu konuda bazı adımlar atılması bekleniyor.
 

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