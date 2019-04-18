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TÜSİAD'dan seçim sonrası ilk açıklama! Dengelerimizi sarsabilecek tehdit uyarısı

TÜSİAD'dan seçim sonrası ilk açıklama! Dengelerimizi sarsabilecek tehdit uyarısı

TÜSİAD'ın, istanbul seçim sonucunun kesinleşmesinin ardından yaptığı ilk açıklamasında "Uluslararası ilişkilerimizde de ekonomik dengelerimizi sarsabilecek tehditlere karşı gereken tedbirlerin alınmasını ve sorunların diplomasi yoluyla aşılmasını temenni ediyoruz" denildi.

TÜSİAD, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından seçim sonrası sürece ilişkin ilk açıklamayı yaptı. Açıklamada son dönemde ekonomide bazı olumlu verilerin gözlemlendiğini ancak talep koşullarının hâlâ zayıf seyrettiği belirtilerek "Seçim gündeminin ardından reform gündemimize hızla dönmeliyiz" denildi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İmamoğlu’nu tebrik ediyoruz"

İstanbul'da uzayan seçim sürecinin bitmesinden memnuniyet duyuyor, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyoruz. 31 Mart seçimlerinde seçilen tüm belediye başkanlarımıza başarılar diliyoruz.

"İşsizlikteki artış endişe vericidir"

Seçim sürecinin ardından artık reform gündemimize hızla dönme fırsatımız var. Son dönemde bazı olumlu veriler gözlenmekle beraber talep koşulları halen zayıf seyrediyor. İşsizlikteki artış endişe vericidir. Yüksek enflasyon ve yüksek dış borç ekonomide kırılganlıkların devam ettiğini gösteriyor.

"Sorunların gerçekçi bir anlayışla tespiti" önerisi

Bu çerçevede, ekonomimizdeki sorunların gerçekçi bir anlayışla tespiti ve bunlara yönelik kalıcı çözümler aciliyetini korumaktadır. Açıklanan tüm plan ve programların bütünlük içerisinde ayrıntılarıyla ve öncelikleriyle kamuoyuyla paylaşılarak zaman kaybetmeksizin uygulamaya geçirilmesi çok faydalı olacaktır. 

Eşzamanlı olarak başta hukuk devleti ve özgürlükler olmak üzere, dijital dönüşümden eğitime çok önemli yapısal reform önceliklerimiz bulunuyor.

"Ekonomik dengelerimizi sarsabilecek tehditler"

Uluslararası ilişkilerimizde de ekonomik dengelerimizi sarsabilecek tehditlere karşı gereken tedbirlerin alınmasını ve sorunların diplomasi yoluyla aşılmasını temenni ediyoruz. Ayrıca Avrupa Birliği üyelik sürecimiz çerçevesinde mevcut gümrük birliğinin güncellenmesi de ülkemizin küresel rekabet gücü açısından çok etkili olacaktır.

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