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Mansur Yavaş bir sözünü daha yerine getirdi Osmanlıspor'a kötü haber!

Mansur Yavaş bir sözünü daha yerine getirdi Osmanlıspor'a kötü haber!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı koltuğuna oturan Mansur Yavaş, seçim öncesinde verdiği sözlerden birini daha yerine getirdi. Yavaş, hafriyat gelirlerinin Osmanlıspor'a aktarılmasına son verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş göreve hızlı başladı. Yavaş, seçim döneminde vatandaşlara verdiği sözleri yerine getirmeye başladı.

Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Osmanlıspor'a sağlanan para kaynağını kesti. Osmanlıspor’un bundan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin para kaynaklarından faydalanamayacağı ifade edildi. Akşam saatlerinde alınan karar, Ankara'da bundan sonra nasıl bir yönetim anlayışının hakim olacağını da gösterdi.

Seçim döneminde söylemişti

Mansur Yavaş, seçim döneminde katıldığı bir televizyon programında, Osmanlıspor'a aktarılan parayı Ankaralılar için yatırıma dönüştüreceğini söyleyip şu açıklamayı yapmıştı:

Bize 'Kaynak nereden bulacaksınız?' diye soruyorlar. Hafriyat gelirleri Osmanlıspor'a verildi. Günlük 15-20 milyar gelir vardı oradan. Bilboard gelirleri vardı. Bunlar belediyelere verilseydi kaynak oluşurdu. Biz bunların tamamını Ankaralılar için kullanıp yatırımlarımıza kaynak oluşturacağız.

Kaynak: Ciddigazete

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